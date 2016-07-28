Veelgestelde vragen over vaatwassers

1. Hoeveel zout en glansspoelmiddel moet ik gebruiken?

De juiste dosering van het glansspoelmiddel en zout vind je in de handleiding van de vaatwasser. De hoeveelheid zout stem je af op de waterhardheid. Deze vind je op de website van je waterleverancier. Gebruik je all-on-one vaatwastablets? Dan hoef je meestal geen extra zout of glansspoelmiddel te gebruiken. Dat zit namelijk in het tablet zelf.

Lees meer over:

Alle-in-one en Classic vaatwasmiddelen

2. Kan het vaatwastablet ook gewoon los in de vaatwasser?

Sommige mensen leggen het vaatwastablet in de bestekkorf of gooien hem los in de binnenruimte. De vaat zou best schoon kunnen worden, maar het risico bestaat dat het blokje vroegtijdig oplost en wegspoelt tijdens de wasbeurt. Het is dus beter om hem in het daarvoor bestemde bakje te doen.

3. Moet je de vaat voorspoelen?

Voorspoelen van de vaat is niet nodig. Afschrapen van het grove vuil wel. ‘Gebruik de vaatwasser niet als afvalbak’ wordt vaak verzucht door monteurs. Klodders mayonaise of pannen jus verstoppen de leidingen en vervetten de vaatwasser. Pitjes en clipjes kunnen de sproeiarmen verstoppen. Veeg dit daarom vooraf van de vaat.

Voorspoelen onder de kraan is zonde van water en energie. Het beste is om het vaatwasprogramma af te stemmen op hoe vuil de vaat is. En om regelmatig het filter te reinigen.

Lees meer over:

Zuinig vaatwassen

4. Hoe ruim je de vaatwasser het beste in?

Zet kopjes, glazen en schalen ondersteboven en voorwerpen met een rand schuin, zodat er geen water in blijft staan. De vuilste vaat zet je onderin, daar hebben de waterstralen de meeste kracht. Om dezelfde reden zet je kwetsbaar plastic in het bovenste rek.

Lees meer over:

Tips voor het inruimen van de vaatwasser

5. Wat kun je beter niet in de vaatwasser doen?

Kwetsbaar servies of mooie wijnglazen kun je sparen door ze met de hand te wassen. Een aantal materialen zoals glaswerk met decoratie en kristal zijn extra kwetsbaar. Vaatwasmiddel en heet water kan servies op de lange termijn beschadigen.

Lees meer over:

Wat je beter niet in de vaatwasser kunt doen

6. Moet ik de deur na de vaatwasbeurt open zetten?

De meeste vaatwassers gaan tegenwoordig zelf (deels) open na afloop. Zo niet, dan kun je de deur het best 15 tot 30 minuten na afloop van het programma openzetten. Open je de deur direct, dan vervliegt de warmte waarmee de vaat nog kan drogen. Open je hem te laat, dan slaat het verdampte water weer neer op de vaat.

Het is overigens normaal dat er waterdruppels aan de zijwanden van de vaatwasser zitten. Dit komt door de condensatie en betekent niet dat de vaat niet droog is. Lees meer over problemen met het drogen van de vaat.

7. Wat kan ik doen tegen doffe glazen?

Kun je de dofheid er weer afpoetsen? Dan werkt je wasmiddel niet goed of heb je de waterhardheid te laag ingesteld.

Zijn de glazen blijvend aangetast, dan is er glascorrosie ontstaan. Helaas is dit niet te herstellen. Je voorkomt dit door glazen te wassen met een speciaal glas/delicaat programma, of nog beter: met de hand. Ook helpt een juiste dosering van vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en zout. Een wasmiddel met glasbescherming kan het ook tegengaan. En plaats de glazen niet tegen elkaar aan.

8. Zijn machinereinigers, anti-kalkballen of verfrissers nuttig?

Als je de vaatwasser goed onderhoudt, is een machinereiniger niet noodzakelijk. Blijft de boel vettig, dan kan het geen kwaad. Heb je last van kalk, pas dan de instelling voor waterhardheid aan. En als je vaatwasser stinkt, dan is het beter de oorzaak van de stank te achterhalen.