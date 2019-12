Veelgestelde vragen over vaatwassers

Moet je nou wel of niet voorspoelen? En droogt de vaat beter als je de deur openzet? We beantwoorden een aantal veelgestelde vragen over het gebruik van vaatwassers.

Hoeveel vaatwasmiddel / glansspoelmiddel / zout moet ik gebruiken?

Op de verpakking van het vaatwasmiddel staat de juiste dosering. De juiste dosering van het glansspoelmiddel vind je in de handleiding van je vaatwasser. Het juiste hoeveelheid zout stem je af op de waterhardheid.

Kan het vaatwastablet ook gewoon los in de vaatwasser?

Sommige mensen leggen het vaatwastablet in de bestekkorf of gooien hem los in de binnenruimte. De vaat zou best schoon kunnen worden, maar het risico bestaat dat het blokje vroegtijdig oplost en wegspoelt tijdens de wasbeurt.

Wat kan ik doen tegen doffe glazen?

Kun je de dofheid er weer afpoetsen? Dan werkt je wasmiddel niet goed of heb je de waterhardheid te laag ingesteld.

Zijn de glazen blijvend aangetast, dan is er glascorrosie ontstaan. Helaas is dit onomkeerbaar. Je voorkomt dit met de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en zout. Zinkzouten in een wasmiddel kunnen het ook tegengaan. En plaats de glazen niet tegen elkaar aan.

Zijn machinereinigers, anti-kalkballen of verfrissers nuttig?

Als je de vaatwasser goed onderhoudt, is een machinereiniger niet noodzakelijk. Blijft de boel vettig, dan kan het geen kwaad. Heb je last van kalk, pas dan de instelling voor waterhardheid aan. En als je vaatwasser stinkt, dan is het beter de oorzaak van de stank te achterhalen.

Moet je de vaat voorspoelen?

Voorspoelen van de vaat is niet nodig. Afschrapen van het grove vuil wel. ‘Gebruik de vaatwasser niet als afvalbak’ wordt vaak verzucht door monteurs. Klodders mayonaise of pannen jus verstoppen de leidingen en vervetten de vaatwasser. Pitjes en clipjes kunnen de sproeiarmen verstoppen. Veeg dit daarom vooraf van de vaat.

Voorspoelen onder de kraan is zonde van water en energie. Het beste is om het vaatwasprogramma af te stemmen op hoe vuil de vaat is. En om regelmatig het filter te reinigen.

Lees meer over zuinig vaatwassen.

Moet ik de deur na de vaatwasbeurt open zetten?

Je kunt de deur het beste pas 15-30 minuten na afloop van het programma openzetten. Als je dit direct doet, vervliegt de warmte waarmee de vaat nog kan drogen. Maar als je hem te laat opent, condenseert het verdampte water weer op de vaat.

Het is overigens gebruikelijk dat er waterdruppels aan de zijwanden van de vaatwasser zitten. Dit komt door de condensatie en betekent niet dat de vaat niet droog is.

Lees meer over problemen met drogen van de vaat.

