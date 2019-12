Vaatwasser reinigen

Stinkende vaatwasser

Er komt een hoop viezigheid in een vaatwasser terecht. Het is daarom belangrijk om de vaatwasser regelmatig te reinigen. Zo zorg je dat de vaat weer fris en schoon uit de vaatwasser komt. En daarbij voorkom je dat de vaatwasser gaat stinken of dat er ernstiger problemen met je vaatwasser ontstaan.

Als je vaatwasser stinkt, kan het verleidelijk zijn om meteen in de weer te gaan met allerlei verfrissende middeltjes. Onderzoek eerst waar de stank vandaan komt. Stank kan een op het oog onschuldige uiting zijn van een groter probleem.

Draai een volledig, heet vaatwasprogramma

Vettige resten of wasmiddelresten kunnen zich gaan afzetten in de vaatwasser. De binnenruimte, waterleidingen en filters raken daardoor vervet. Dit gaat stinken en de vaat en machine worden niet meer goed schoon. Vervetting ontstaat vooral als je vaak koude of korte programma's draait.

Voorkom vervetting door regelmatig een volledig heet programma op hoge temperatuur te draaien. Zo spoelt de vaatwasser goed door. Sommige vaatwassers doen dit automatisch na zoveel vaatwasbeurten. Het scheelt ook behoorlijk als je de vettige vaat even afveegt voordat het in de vaatwasser gaat.

Maak de filters schoon

Het vieze water wordt via de filters weer afgepompt. Het vuil blijft achter in de filters, ook wel zeven of zeefcombinatie genoemd. Vaak bestaat dit uit een grof filter, een fijn filter en soms een microfilter. Verstopte filters kunnen ervoor zorgen dat het water niet goed kan worden afgepompt. Na verloop van tijd kan er een onzichtbare vettige laag op het fijne filter komen. Vieze filters kunnen zo stank veroorzaken of er kan weer vuil op de vaat komen.

Controleer daarom bij elke vaatwasbeurt het filter. Maak de filters regelmatig schoon. Draai de filters los, trek ze eruit, maak ze schoon onder de kraan en draai ze weer goed op hun plaats. Kijk of bij het verwijderen van de filters geen vuil in het filterhuis is gekomen.

Maak de sproeiarmen schoon

Na verloop van tijd kunnen de gaatjes in sproeiarmen verstopt raken door kalk of restjes in het rondgepompte water. Als sproeiarmen verstopt raken, verdelen ze de waterdruk niet meer goed. De vaat wordt mogelijk niet goed schoon of er ontstaat lekkage.

De meeste sproeiarmen kun je losdraaien. Haal ze uit de machine, spoel ze af onder de kraan en prik de gaatjes door met bijvoorbeeld een cocktailprikker.

Deur van de vaatwasser

Vuil hoopt zich makkelijk op in de randen van de vaatwasser, aan de randen en tegen het deurrubber. Dit gaat stinken en het rubber kan worden aangetast, waardoor er kans op lekkage ontstaat. Neem het deurrubber daarom regelmatig af met een vochtige doek.

Als een vaatwasser lang niet gebruikt is, kan de binnenruimte gaan stinken. Zet dan de deur van de vaatwasser een stukje open. Laat vieze vaat ook niet te lang in de vaatwasser staan. Dat gaat ook stinken. Spoel desnoods de vaat met een voorspoelprogramma.

Vaatwasmachinereiniger

Om de machine te ondersteunen te ontvetten en te verfrissen, kan het geen kwaad om zo nu en dan een vaatwasmachinereiniger te gebruiken. Draai hiervoor een lege vaatwasser met de machinereiniger volgens de handleiding van het middel.

Verfrissers en neutralisers

Heb je bovenstaande oorzaken aangepakt en ruikt de vaatwasser nog steeds niet fris? Dan kan een verfrisser of neutraliser helpen. Deze speciale middelen werken tegen nare luchtjes in je vaatwasser. Een verfrisser geeft een zeer sterke geur af, meestal citroen.

Nare luchtjes worden zo verbloemd. Een neutraliser zou de stank alleen moeten neutraliseren, maar geeft vaak ook geur af. Helemaal reukloos is de vaatwasser daarmee niet. Je kunt ook kijken of de boel verfrist als je een halve citroen in de bestekkorf legt.

Zelfreinigend vermogen

Vaatwassers kunnen ook zichzelf reinigen. Aan het einde van de wasbeurt spoelen ze zichzelf schoon. Maar niet alle vaatwassers doen dit even goed. Vergelijk vaatwassers op gebruiksgemak - zelfreinigend vermogen. Toch is het bij elke vaatwasser noodzakelijk om hem te reinigen en te onderhouden.

