Vaatwasser reinigen

Stinkende vaatwasser

Stinkt je afwasmachine naar riool? Of ruik je een muffe geur aan je glazen? Dan wil je dit misschien oplossen met verfrissende middeltjes. Onderzoek eerst waar de stank vandaan komt. Stank kan een onschuldige uiting zijn van een groter probleem.

Vaat en vaatwasser schoonmaken

Er komt een hoop viezigheid in een vaatwasser terecht. Zorg dat je het ergste vuil van de vaat veegt of schraapt voordat je het in de vaatwasser zet. En maak de vaatwasser regelmatig schoon. Zo zorg je dat de vaat fris en schoon uit de vaatwasser komt. En voorkom je ernstiger problemen met je vaatwasser.

Vaatwasser ontvetten

Draai regelmatig een programma met een hoge temperatuur om de vaatwasser vetvrij te maken. Sommige vaatwassers doen dit automatisch na een aantal vaatwasbeurten, of ze hebben een speciaal reinigingsprogramma.

Hoe ontstaat vervetting?

Vettige etensresten of wasmiddelresten kunnen achterblijven in de vaatwasser. Er ontstaat dan een vettige aanslag op filters, binnenruimte en waterleidingen. Dit gaat stinken en de vaat en machine worden niet meer goed schoon. Vervetting ontstaat vooral als je vaak korte programma's draait of programma's met een lage temperatuur, zoals het ecoprogramma.

Lees meer over vaatwasprogramma's

Maak de filters schoon

Het vieze water wordt via de filters afgepompt, het vuil blijft daardoor achter in de filters. Verstopte filters kunnen ervoor zorgen dat het water niet goed wordt afgepompt. Na een tijdje ontstaat hierdoor een onzichtbare vettige laag op het fijne filter. Vieze filters veroorzaken zo stank en er kan vuil op de vaat komen.

Controleer het filter

Controleer het filter daarom regelmatig en maak hem schoon wanneer dat nodig is. Draai de filters los, trek ze eruit, maak ze schoon onder de kraan met een afwasborstel en draai ze weer goed op hun plaats. Kijk of er bij het verwijderen van de filters geen vuil in het filterhuis is gekomen. Vaak is er een groffilter, een fijnfilter en soms een microfilter. Vaak kun je het fijnfilter via een klik- of draaisysteem losmaken en apart schoonmaken. Daar zit doorgaans ook het meeste vuil.

Sproeiarmen schoonmaken

Na een tijdje kunnen de gaatjes in sproeiarmen verstopt raken door kalk of restjes in het rondgepompte water. Bij verstopping verdelen de sproeiarmen de waterdruk niet meer goed. Hierdoor wordt de vaat misschien niet goed schoon of ontstaat er lekkage.

Sproeiarmen losmaken

De meeste sproeiarmen kun je losdraaien. Haal ze uit de machine, spoel ze af onder de kraan en prik de gaatjes door met bijvoorbeeld een cocktailprikker.

Deur en deurrubber van de vaatwasser

Vuil hoopt zich makkelijk op in de randen van de vaatwasser en tegen het deurrubber. Vooral het deurrubber is een plek waar bacteriën en schimmels gemakkelijk groeien. Dit gaat stinken en het rubber kan worden aangetast, waardoor er lekkage kan ontstaan. Maak het deurrubber daarom regelmatig schoon met een doekje met een klein beetje afwasmiddel. Droog het daarna goed af.

Als je de vaatwasser langere tijd niet gebruikt, kan de binnenruimte gaan stinken. Laat de deur van de vaatwasser daarom een stukje openstaan als je bijvoorbeeld op vakantie gaat.

Vaatwasmachinereiniger

Bij goed onderhoud van de vaatwasser is een machinereiniger niet nodig. Woon je in een gebied met hard water, zorg dan dat je de vaatwasser instelt op de juiste hardheid. Heb je toch last van kalkaanslag op servies of in de vaatwasser? Een speciale ontkalker (van hetzelfde merk) helpt bij het reinigen.

Ontvetten

Een reiniger helpt ook om de vaatwasser vetvrij te maken. Dit kan helpen als onderdelen vettig zijn en niet schoon worden met een heet vaatwasprogramma. Of wanneer je last hebt van aanhoudende vieze geurtjes. Draai een lege vaatwasser met machinereiniger volgens de handleiding van de reiniger.

Verfrissers en neutralisers

Heb je bovenstaande oorzaken aangepakt en ruikt de vaatwasser nog steeds niet fris? Dan kan een verfrisser of een middel dat de geur neutraliseert helpen. Een verfrisser geeft een zeer sterke geur af, meestal citroen. Nare luchtjes in de vaatwasser vallen dan niet meer zo op. Een neutraliser zou de stank alleen moeten neutraliseren. Maar vaak geeft het middel ook geur af. Tip: je kunt ook een halve citroen in de bestekkorf leggen en kijken of dat de boel verfrist.