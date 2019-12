Test vaatwastabletten

Beste uit de Test en Beste Koop vaatwastablet

In september 2017 waren de W5 All-in-1 vaatwastabletten van Lidl Beste uit de Test én Beste koop. Ze kostten toen maar 7 cent per wasbeurt. De test is sinds september 2017 niet meer bijgewerkt. De W5-tabletten reinigden goed en de vaat werd goed en streeploos droog. Bovendien veroorzaakten ze weinig kalkaanslag en materiaalaantasting. Je moet de folie wel verwijderen voordat je het tablet gebruikt.

Testresultaten vaatwastabletten

Alle geteste vaatwastabletten op een rij. Prijzen zijn van juli 2017. Bekijk de volledige tabel in het artikel over vaatwastabletten (pdf) uit de Consumentengids van september 2017.

Merk en type Richtprijs Prijs per wasbeurt Testoordeel W5 All in 1 €2,80, 40 tabletten €0,07 7,9 Una Vaatwas alles in 1 €2,80, 40 tabletten €0,07 7,5 AH Krachige all in 1 €2,80, 40 tabletten €0,07 7,4 Jumbo All-in-one €2,80, 40 tabletten €0,07 7,1 AH Eco all in one €2,85, 30 tabletten €0,10 7,1 Sun Expert extra power €7,50, 23 tabletten €0,33 7,1 Klok Alles-in-1 €6,00, 26 tabletten €0,23 6,8 Sun Classic €5,60, 37 tabletten €0,16 6,5 Dreft Platunum all in one €8,45, 22 tabletten €0,38 6,4 Finish Powerball classic €6,75, 52 tabletten €0,15 6,3 Jumbo Classic €4,00, 60 tabletten €0,07 6,2 AH Classic €3,50, 50 tabletten €0,08 6,2 Finish Powerball all in 1 max €5,00, 22 tabletten €0,23 5,2 Dreft Original all in one €7,50, 22 tabletten €0,34 5,1 Ecover All-in-one €6,50, 25 tabletten €0,26 5,0 Jumbo Zuiver vaatwas €2,60, 30 tabletten €0,09 4,9

Beste schoonwasser

W5 All-in-1 van Lidl wast veruit het stralendst schoon. De tabletten hebben een uitstekende bleekwerking en verwijderen zetmeelhoudend en eiwithoudend vuil en hardnekkig vuil ook heel goed.

De bleekwerking wordt getest met thee-aanslag en de resultaten verschillen flink. De all-in-one tabletten van W5 (Lidl), Una (Aldi), AH en Sun en Sun classic krijgen de thee-aanslag erg goed weg. Maar bij Finish Powerball en Dreft Original all-in-one blijft er bruine aanslag achter, net als bij de 4 ecologische middelen in de test. Voor de ecologische middelen is dat te begrijpen, want het Ecolabel legt beperkingen op aan het gebruik van bleekmiddelen.

Ook het reinigen van eiwithoudend vuil (eigeel, creme brulée en gehakt) blijkt niet voor alle tabletten makkelijk te zijn. Bij Sun en Finish Powerball classic, Finish Powerball , Dreft Original en Jumbo zuiver all-in-one blijft veel vuil achter.

Zetmeelhoudend vuil (zetmeel en pasta) en hardnekkige vlekken (ingebrande melk) vormen voor geen van de tabletten echt een probleem.

Glanzende glazen

All-in-one tabletten bevatten glansspoelmiddel voor streeploos drogen en zout om kalk tegen te gaan. Bij classic tabletten voeg je dit zelf toe.

Bij de 4 classic-tabletten - waarbij we zout en glansspoel van hetzelfde merk toevoegden - droogt de vaat het beste streeploos op. Maar ook de all-in-ones slagen hier goed in. De ontharding is bij de meeste tabletten prima in orde, alleen AH Classic, Ecover en Jumbo Zuiver blijven hier wat achter.

Lees over het verschil tussen classic en all-in-one vaatwastabletten en lees wat je kunt doen als de vaat niet goed streeploos droogt.

Zonder aantasten

Vervaagde of verkleurde plaatjes, doffe glazen, verweerde houten lepels; op den duur beschadigt de vaat. Door hoge temperaturen en chemische stoffen in vaatwasmiddelen verandert bijvoorbeeld de oppervlakte structuur van glas.

De verschillen die we na 150 keer wassen vonden zijn niet zo groot. Twee classic-tabletten houden de vaat het langste mooi: die van Sun en Finish powerball. W5, Una, AH en AH Eco all-in-one tabletten slagen hier ook goed in.

Lees wat je kunt doen als de vaat is aangetast.

Goedkope vaatwastabletten

De geteste huismerktabletten zijn veruit het goedkoopst. Een tablet van W5 (Lidl), Una (Aldi), AH en Jumbo kost 7 cent per wasbeurt. De 3 duurste A-merken (Sun Expert extra power, Dreft Platinum en Orginal) kosten 5 keer zoveel!

Tip: Je hoeft ook voor A-merken niet de hoofdprijs te betalen. Gedurende 3 maanden hielden we de aanbiedingen bij en wat bleek? Om de 2 à 3 weken zijn ze wel ergens in de aanbieding. Het vaakst was dit bij de AH, Plus en Jumbo. Je moet meestal wel 2 pakken kopen om de korting te krijgen.

Voor 10 cent koop je al een vaatwastablet dat het milieu minder belast: de ecologische tabletten van AH en Jumbo. De tabletten van AH reinigen opvallend goed. De tabletten van Klok en Ecover kosten een stuk meer, zo’n 25 cent per wasbeurt.

Eco vaatwastabletten

De vaatwastabletten AH Eco all-in one zijn voorzien van het Nordic Ecolabel. Jumbo Zuiver vaatwas en Klok vaatwastabletten hebben het EU Ecolabel. Vaatwasmiddelen met het Europese Ecolabel en het Nordic Ecolabel moeten voldoen aan strenge milieu-eisen voor ingrediënten en verpakking.

Het is opvallend dat de Ecover all-in-one tabletten geen Ecolabel hebben. Er is geen bewijs dus voor een verminderde milieubelasting door deze tabletten.

De ecologische tabletten van AH en Klok presteren opvallend goed. Jumbo Zuiver en Ecover vaatwastabletten vallen flink tegen en eindigen onderaan de lijst. Alle 4 hebben ze moeite met het verwijderen van gekleurde vlekken zoals thee. Keurmerken leggen onder meer beperkingen op voor het gebruik van bleekmiddelen.

Hoe herken je een goed vaatwastablet?

Niet alle vaatwastabletten krijgen de vaat even goed schoon. Helaas zie je aan de buitenkant van het tablet niet wat de binnenkant doet. Waar herken je een goed tablet aan?

Niet aan een hoge prijs: de goedkoopste middelen presteren het beste.

Niet aan verschillende compartimenten, gel, of speciale powerballen. Deze tabletten doen het niet beter dan de anderen.

Het merk dan? Je hoeft niet voor een A-merk te gaan. De 5 best scorende middelen zijn allemaal huismerken.

All-in-one of juist classic maakt weinig uit. Ze doen niet voor elkaar onder. Lees meer over verschillende vaatwastabletten

Ecologisch of juist niet? De 2 ecologische tabletten eindigen onderaan, de 2 andere doen het opvallend goed.

Hoe wij vaatwastabletten testen

Het testen van vaatwasmiddelen is een omvangrijke klus. Meer dan 1000 stuks servies zijn volgens een standaard procedure vies gemaakt. Vervolgens wordt een wasbeurt met het vaatwasmiddel gedraaid. Tenslotte wordt de gewassen vaat beoordeeld op een aantal aspecten.

Bij de classic-tabletten hebben we wanneer dat mogelijk was het glansspoelmiddel en zout van hetzelfde merk gebruikt.

Reinigingswerking Bleekwerking: thee-aanslag Zetmeelhoudend vuil: aangekoekt mengsel van pasta en zetmeel Eiwithoudend vuil: eieren, crème brulée, gehakt Hardnekkig vuil: aangekoekte melk

Drogen

Beoordeeld wordt hoe droog de vaat uit de vaatwasser is gekomen.

Beoordeeld wordt hoe droog de vaat uit de vaatwasser is gekomen. Glanswerking

Beoordeeld wordt of de vaat streeploos schoon is geworden. Dit is goed te zien door glazen onder een lamp te plaatsen.

Beoordeeld wordt of de vaat streeploos schoon is geworden. Dit is goed te zien door glazen onder een lamp te plaatsen. Kalkaanslag

Beoordeeld wordt of er geen witte waas op de vaat achter is gebleven.

Beoordeeld wordt of er geen witte waas op de vaat achter is gebleven. Materiaalaantasting

De vaatwasser heeft 150 keer gedraaid en er is beoordeeld of de vaat niet is aangetast, zoals het vervagen van plaatjes en glascorrosie.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Beste vaatwasser

Lees ook: