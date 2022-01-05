Vaatwastabletten, impact op het milieu

Elvin Dujardin Expert vaatwassersBijgewerkt op:22 april 2026
Milieubelastend zijn onder andere bepaalde geurstoffen, conserveringsmiddelen, oppervlakte-actieve stoffen (tegen vettige etensresten) en verschillende kleurstoffen.
Nog een aantal voorbeelden van stoffen waar we de afgelopen tests veel minpunten voor hebben gegeven:
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Test vaatwasmiddelen
Te veel verpakking is zonde van het verpakkingsmateriaal en transportkosten. Er zijn een aantal vaatwasmiddelverpakkingen waar nog ruimte is voor verbetering. Ook is er verschil in gebruik van gerecycled en recyclebaar materiaal. De folie van pods of om tabletten bestaat vaak uit PVA (of PVOH). Van deze folie is nog niet duidelijk of hij wel of niet volledig biologisch afbreekt in het milieu.
Wil je weten wat voor stoffen er in een vaatwasmiddel zitten, dan kun je de ingrediëntenlijst opzoeken. Fabrikanten moeten deze op een website zetten en daarnaar verwijzen op de verpakking. Via waarzitwatin.nl kun je meer te weten komen over de effecten van stoffen.
Om de milieu-impact te beperken kun je kiezen voor een vaatwasmiddel met keurmerk, zoals het EU Ecolabel of Nordic ecolabel. Deze labels laten zien dat een middel voldoet aan strenge eisen met betrekking tot het milieu.
Minder streng is het Cleanright productlogo (blauw met groene rand). Dat is ontwikkeld door de koepelorganisatie voor schoonmaakmiddelen (AISE). Er is ook een Cleanright companylogo (blauw). Dit stelt alleen eisen aan de bedrijfsvoering en deze worden door de fabrikanten zelf bepaald.
Koop geen vaatwasmiddel met zilverbescherming. De stof die hiervoor wordt gebruikt is behoorlijk milieubelastend. Was zilver bestek daarom gewoon met de hand.