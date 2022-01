Vaatwastabletten, impact op het milieu

Welke stoffen zijn schadelijk?

Onder andere geurstoffen, conserveringsmiddelen, oppervlakte-actieve stoffen (tegen vettige etensresten) en kleurstoffen zijn milieubelastend. De geurstoffen limonene en hexyl cinnamal bijvoorbeeld, zijn giftig voor het waterleven. Ze hopen op in de natuur en kunnen allergische reacties opwekken. En er zijn milieuvriendelijkere alternatieven voor beschikbaar. Kleurstoffen voegen helemaal niets toe aan het vaatwasresultaat. Er zijn dan ook diverse middelen zonder.

Lucht verpakken

Lucht verpakken is zonde van het verpakkingsmateriaal en transportkosten. Er zijn diverse vaatwasmiddelverpakkingen waar nog ruimte is voor verbetering. Ook zien we verschillen in gebruik van gerecycled of recyclebaar materiaal. Veel tabletten zijn verpakt in oplosbaar folie. Recente onderzoeken laten zien dat dit folie biologisch afbreekbaar is en niet ophoopt in het milieu. Er is hier nog wel discussie over.

Ingrediëntenlijst

Wil je weten wat voor stoffen er in een vaatwasmiddel zitten dan kun je de ingrediëntenlijst opzoeken. Fabrikanten moeten deze ter beschikking stellen op een website en daarnaar verwijzen op de verpakking. Via waarzitwatin.nl kun je meer te weten komen over de effecten van stoffen.

Of lees onze laatste test van vaatwasmiddelen met milieuscores voor de geteste middelen.

Milieukeurmerk

Om de milieu-impact te beperken kun je kiezen voor een vaatwasmiddel met keurmerk zoals het EU Ecolabel of Nordic ecolabel. Deze labels laten zien dat een middel voldoet aan strenge eisen met betrekking tot het milieu. Veel middelen hebben het Clean right charter symbool. Dit is ontwikkeld door de Europese fabrikantenorganisatie AISE en geeft aan dat de producent duurzaam onderneemt.

Tip voor zilver

Tip. Was zilver bestek met de hand en koop geen vaatwasmiddel met zilverbescherming. De stof die hiervoor wordt gebruikt is behoorlijk milieubelastend.