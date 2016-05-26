Wat heb je nodig om een vaatwasser aan te sluiten?

Voor het aansluiten van een vaatwasser heb je in elk geval het volgende nodig:

Een wateraansluiting (kraan met schroefdraad).

Een afvoer (bij voorkeur met een vaatwasseraansluiting op de sifon).

Een geaarde wandcontactdoos op een aparte groep (16A).

Een waterpas.

Eventueel een steeksleutel of tang.

Slangklemmen (als die niet standaard bij de machine zitten).

Let op: zorg dat de stroom is uitgeschakeld voordat je aan de slag gaat.

Vaatwasser aansluiten op warm of koud water?

De meeste vaatwassers sluit je aan op koud water. Een vaatwasser met volledige hotfill sluit je aan op warm water. Dit levert geen energiebesparing op. Bij gedeeltelijke hotfill sluit je de vaatwasser met behulp van een voorschakelapparaat aan op de warm- en koudwaterleiding. Dat kan soms beter zijn voor het milieu en je energierekening.

Lees ook: Zuinige vaatwasser

Vrijstaande vaatwasser aansluiten

Een vrijstaande vaatwasser zet je op een plek in de buurt van de watertoevoer en -afvoer. Het aansluiten is eenvoudiger dan bij een inbouwvaatwasser. Je bouwt hem niet in een keukenkastje in. Volg het stappenplan voor het aansluiten van een vrijstaande vaatwasser.

Stap 1: Voorbereiding

Lees de handleiding van je vaatwasser.

Schakel de stroom uit via de meterkast.

Controleer de aansluitpunten:

Is er een geaarde stekkerdoos op een aparte groep?

Is er een waterkraan met schroefdraad?

Is er een afvoer met vaatwasseraansluiting

Is de aanvoerslang geschikt voor de temperatuur van het water dat de vaatwasser binnenkomt?

Stap 2: Oude vaatwasser verwijderen

Sluit de waterkraan.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Koppel de aan- en afvoerslang los. Leg doeken klaar tegen restwater.

Schuif de oude machine voorzichtig naar voren en haal hem weg.

Stap 3: Nieuwe vaatwasser voorbereiden

Verwijder transportbeveiliging indien aanwezig.

Sluit de aan- en afvoerslangen en de elektriciteitskabels aan op het apparaat.

Controleer of de stekker lang genoeg is.

Stap 4: Aansluiten van de slangen

Sluit de aanvoerslang zonder knikken aan op de kraan. Gebruik eventueel een slangklem of wartel.

Sluit de afvoerslang zonder knikken aan op de sifon of afvoerbuis. Steek hem niet te diep in en maak hem vast aan de sifon, zodat hij niet los kan raken.

Stap 5: Plaatsen en uitlijnen

Schuif de vaatwasser op z’n plek.

Zet de vaatwasser waterpas af door de stelpootjes te draaien.

Stap 6: Aansluiten op stroom

Steek de stekker in het stopcontact.

Zet de stroom weer aan via de meterkast.

Stap 7: Testen

Zet de kraan open.

Laat een kort wasprogramma draaien.

Controleer op lekkages en geluiden.

Controleer of het water goed wordt afgevoerd.

Onderbouwvaatwasser aansluiten

Een onderbouwvaatwasser is een model zonder bovenblad, met zijn eigen voorkant. Je schuift hem onder een aanrechtblad. Het aansluiten werkt grotendeels hetzelfde als bij een vrijstaand model.

Bevestig een vochtbeschermer op de onderkant van het keukenblad. Let erop dat je de hoogte correct instelt en dat de voorkant netjes aansluit op de rest van het keukenblok. Bij sommige keukens moet je ook rekening houden met plintuitsparingen of een nisverkleiner.

Inbouwvaatwasser inbouwen en aansluiten

Een inbouwvaatwasser bouw je in tussen je keukenkastjes en werk je af met een bijpassend keukenpaneel. Volg het stappenplan voor het aansluiten van een inbouwvaatwasser.

Stap 1: Voorbereiding

Controleer of je de juiste maat vaatwasser hebt.

Lees de handleiding van je vaatwasser.

Schakel de stroom uit via de meterkast.

Controleer de aansluitpunten: Is er een geaarde stekkerdoos op een aparte groep? Is er een waterkraan met schroefdraad? Is er een afvoer met vaatwasseraansluiting? Is de aanvoerslang geschikt voor de temperatuur van het water dat de vaatwasser binnenkomt?



Stap 2: Oude vaatwasser verwijderen

Sluit de waterkraan.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Koppel de aan- en afvoerslang los. Leg doeken klaar tegen restwater.

Schuif de oude machine voorzichtig naar voren en haal hem weg.

Stap 3: Nis voorbereiden

Bevestig de vochtbeschermer op de onderkant van het keukenblad.

Stap 4: Nieuwe vaatwasser voorbereiden

Verwijder transportbeveiliging indien aanwezig.

Sluit de aan- en afvoerslangen en de elektriciteitskabels aan op het apparaat.

Controleer of de stekker lang genoeg is.

Monteer bevestigingsplaatjes bovenop de machine.

Stap 5: Aansluiten van de slangen

Sluit de aanvoerslang zonder knikken aan op de kraan. Gebruik eventueel een slangklem of wartel om lekkage te voorkomen.

Sluit de afvoerslang zonder knikken aan op de sifon of afvoerbuis. Steek hem niet te diep in en maak hem vast aan de sifon, zodat hij niet los kan raken.

Stap 6: Plaatsen en uitlijnen

Schuif de vaatwasser op z’n plek.

Zet de vaatwasser waterpas af door de stelpootjes te draaien.

Zorg dat de voorkant gelijk ligt met de keukenkastjes. Je kunt de vaatwasser ook verhogen met een verhoging onder de pootjes.

Meet af waar het deurpaneel moet komen op de vaatwasser. Zorg dat de keukenkastdeur op dezelfde hoogte hangt als de andere keukendeurtjes.

Bevestig het deurpaneel wanneer je zeker weet dat de vaatwasser werkt en de afmetingen correct zijn. Sommige machines kun je niet meer verstellen als het deurpaneel er eenmaal op zit.

Zet de vaatwasser vast aan het aanrechtblad of aan de tussenpanelen van de kastjes.

Plaats de plint. Controleer of de deur goed opent en sluit. Pas de plint zo nodig aan.

Plaats eventueel een opvulstuk tussen de machine en de muur.

Stap 7: Aansluiten op stroom

Steek de stekker in het stopcontact.

Zet de stroom weer aan via de meterkast.

Stap 8: Testen

Zet de kraan open.

Laat een kort wasprogramma draaien.

Controleer op lekkages en geluiden.

Controleer of het water goed wordt afgevoerd.

Mag je een vaatwasser zelf aansluiten?

In principe mag je een vaatwasser zelf aansluiten. Er is geen wettelijke verplichting om dit door een erkend installateur te laten doen. Maar als je zelf aansluit en er ontstaat schade, dan kan het zijn dat je geen garantie hebt. Ook kan de verzekering weigeren uit te keren als blijkt dat de installatie niet volgens voorschrift was uitgevoerd. Controleer dus goed de voorwaarden van de leverancier en je verzekering voordat je zelf aan de slag gaat.

Zelf aansluiten of laten doen?

Voordelen van zelf aansluiten:

Geen installatiekosten,

Je kunt het doen op je eigen moment,

Je leert hoe het systeem werkt, wat handig is bij toekomstige problemen.

Nadelen van zelf aansluiten:

Kans op fouten, zoals lekkages of knikken in slangen,

Geen hulp bij aanpassingen aan afvoer of elektra,

Sommige leveranciers bieden alleen garantie als installatie is gedaan door een erkende monteur,

Verzekeraars kunnen moeilijk doen bij schade door foutieve installatie.

Lastige situaties: zo los je ze op

Geen aparte groep in de meterkast

Een vaatwasser moet op een aparte groep om overbelasting te voorkomen. Is die er niet? Dan is het verstandig een elektricien in te schakelen.

Geen vaatwasseraansluiting op de sifon

Je kunt de sifon vervangen door een model met een extra aansluiting voor de afvoerslang. Die zijn los verkrijgbaar in bouwmarkten.

Bestaande vaatwasser vervangen

Zorg dat je de oude vaatwasser veilig loskoppelt. Sluit de kraan, trek de stekker eruit, en leg doeken klaar tegen eventueel restwater. Nieuwe modellen hebben soms andere slanglengtes, dus controleer of alles goed past.

Veelgemaakte fouten bij het aansluiten van een vaatwasser

Slangen geknikt of te strak geplaatst

Let op dat de aan- en afvoerslang ruim liggen en nergens worden afgeklemd.

Niet waterpas geplaatst

Hierdoor kan water blijven staan of de deur niet goed sluiten. Stel de pootjes af en gebruik daarbij een waterpas.

Lekkage bij aansluitpunten

Gebruik slangklemmen en controleer goed op druppels na aansluiting.

Afvoerslang te diep in de afvoerbuis gestoken

Hierdoor kan er water terugstromen in de machine. Houd de aanbevolen afstand aan, vaak max. 10 cm.

Geen terugslagklep geplaatst bij warmwateraansluiting

Kan terugstroming veroorzaken, wat schadelijk is voor leidingen of installaties.