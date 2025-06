Afmeting en formaat van de vaatwasser

Standaardformaat

In een standaardformaat vaatwasser passen 12 tot 16 couverts. Hij is zo’n 60 cm breed en 80 tot 84 cm hoog. Bij de meeste inbouwvaatwassers kun je de hoogte een aantal centimeters aanpassen door de pootjes uit te draaien. Een standaardformaat vaatwasser heeft 2 rekken en een mand en/of lade voor het bestek.

XXL-vaatwasser

Een hoge inbouwvaatwasser of XXL-vaatwasser is 85 tot 87 cm hoog. Hij past onder een hoger keukenblad en sluit mooi aan bij keukenkasten met een langer front.

De vaatwasser heeft een hogere binnenruimte, waardoor grotere vaat er beter in past, zoals grote borden, schalen of wijnglazen met lange steel. Het aantal couverts dat in de vaatwasser past is niet groter dan bij een standaard-vaatwasser.

Juiste inbouwhoogte vaatwasser

Fabrikanten maken niet altijd duidelijk onderscheid tussen een standaard vaatwasser of een hoge. Vaak staat er XL of XXL in de typenaam. Check vooraf altijd de productspecificaties voor de juiste inbouwhoogtes.

Vergelijk de maten van de nis met de breedte, hoogte en diepte van de vaatwasser. Een vaatwasser met verstelbare pootjes kun je aanpassen aan de hoogte van het werkblad.

Keuken met lange fronten en lage plint

Voor een IKEA METOD-keuken met een nis vanaf 86,5 cm hoog en een plint van 8 cm kies je het beste voor een XXL vaatwasser met sleepdeur. Een standaard formaat vaatwasser kan ook. Plaats dan een vulstuk tussen de vaatwasser en het werkblad.

Kleine vaatwasser

Krijg je een standaard vaatwasser niet vol of heb je een kleine keuken? Dan is een kleine vaatwasser een mogelijkheid. Er zijn 2 soorten: een smalle vaatwasser van 45 cm breed en een minivaatwasser.

Smalle vaatwasser

Een smalle vaatwasser is 45 cm breed en er is plek voor 9 á 10 couverts. Er zijn vrijstaande en inbouwmodellen.

Smalle vaatwassers zijn iets goedkoper dan standaard vaatwassers.

Hoogte

De hoogte is hetzelfde als bij gewone vaatwassers, waardoor hij onder een aanrechtblad kan worden geplaatst. Een smalle vaatwasser heeft 2 rekken boven elkaar. Ze zijn er met een bestekkorf of besteklade.

Prestaties

Ze wassen en drogen gemiddeld iets minder goed dan standaard vaatwassers. Het hoofdprogramma en ecoprogramma duren even lang, maar wassen dan een kleinere hoeveelheid vaat. Ze zijn zo'n 25% minder zuinig dan een goed gevulde grote vaatwasser.

Is een smalle vaatwasser geschikt voor een gezin?

Een gezin heeft meestal meer vaat dan een 1 of 2-persoonshuishouden. Een vaatwasser van 45 cm breed is daarom niet handig. Je bent zuiniger uit als je een standaard vaatwasser koopt en daarmee een volle vaatwasser wast.

Grote vaat

Houd er rekening mee dat grote vaat als pannen en kommen minder goed in de machine passen. Ook kun je het filter soms lastiger verwijderen.

Minivaatwasser

Heb je echt weinig ruimte in de keuken of een klein huishouden, dan is een minivaatwasser een optie. In een minivaatwasser passen 6 couverts. Hij is qua formaat vergelijkbaar met een oven. Deze vaatwasserts zijn slechts 45 cm hoog en hebben 1 rek en een bestekkorf.

Prijs en energieverbruik

Verhoudingsgewijs zijn ze niet zuinig. Er is weinig ruimte voor pannen en kommen. Het filter kun je lastig verwijderen om schoon te maken. Minivaatwassers zijn relatief prijzig, vanaf €300 tot meer dan €600.

Inbouwen?

Omdat je hem óp het aanrecht kunt plaatsen, worden ze ook wel opzetvaatwassers genoemd. De meeste zijn vrijstaand, sommige kun je inbouwen in je keukenwand.

Testresultaten

Door de jaren heen hebben we een aantal minivaatwassers getest. Gemiddeld wassen en drogen ze minder goed dan smalle en standaard formaat vaatwassers. De totale programmaduur is maar iets korter dan bij een compacte en standaard formaat vaatwassers. Per couvert gerekend zijn mini-vaatwassers dus het minst zuinig.

Bob de minivaatwasser

Ben je op zoek naar een kleine vaatwasser voor bijvoorbeeld in een camper? Lees de review over Bob de minivaatwasser, geschikt voor 2 couverts.

Hoeveel couverts in de afwasmachine?

Er zijn vaatwassers voor 12 tot 16 couverts. Deze vaatwassers zijn aan de buiten- en binnenkant ongeveer even groot, dus er is niet veel verschil in ruimte.

Bij de vaatwassers voor meer couverts staan borden dichter bij elkaar. En er is meestal een lade voor bestek, in plaats van een bestekmand. Hierdoor is er in de onderste lade meer ruimte.

Vaatwassers van 12 tot 16 couverts gebruiken grofweg evenveel energie voor een vaatwasbeurt. Maar omdat er in een vaatwasser voor meer couverts meer vaat kan, zijn deze gemiddeld genomen wat zuiniger. Uiteraard gaat dit alleen op als je hem helemaal vult. Ze zijn wel duurder dan de vaatwassers met een kleinere capaciteit.

Een hoge of XXL-vaatwasser is niet per se geschikt voor meer couverts. Ze hebben een hogere binnenruimte waardoor grote vaat er makkelijker in past.

