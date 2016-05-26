Soorten vaatwassers

Welke vaatwasser moet ik kopen?

Ik wil hem inbouwen in de keuken, met hetzelfde deurpaneel als de rest van de keuken. Kies dan voor een inbouwvaatwasser.

Ik wil hem inbouwen onder een keukenblad, maar met eigen deurpaneel. Kies dan voor een onderbouwvaatwasser.

Ik wil hem los neerzetten. Kies dan voor een vrijstaande vaatwasser.

Inbouwvaatwassers

Wil je dat de vaatwasser een geheel vorm met de rest van de keuken? Kies dan voor een inbouwvaatwasser.

Je bouwt het apparaat in onder het aanrechtblad. De vaatwasser heeft geen zijwanden of afgewerkt bovenblad. Je plaatst het paneel van de keukenkastjes op de vaatwasser.

Een inbouwvaatwasser heeft verstelbare pootjes. Zo kun je hem in hoogte verstellen. Hij is vaak duurder dan een vrijstaand model.

Volledig geïntegreerde vaatwassers

Deze vaatwasser is volledig geïntegreerd in de keuken. Het bedieningspaneel zit op de bovenste rand van de deur. Het deurpaneel is gelijk aan de keukenkastjes. Zo verdwijnt de vaatwasser helemaal uit het zicht. Dit is de meest voorkomende variant.

Half geïntegreerde vaatwassers

Het bedieningspaneel zit bij dit type inbouwvaatwasser aan de buitenkant van de deur. Deze vaatwasser wordt ook wel 'geïntegreerd', 'integreerbaar' of 'half integreerbaar' genoemd.

Vrijstaande vaatwassers

Een vrijstaande vaatwasser staat los en heeft een afgewerkte buitenkant, meestal wit of RVS-kleurig. Een deel van de vrijstaande vaatwassers heeft in hoogte verstelbare pootjes. Vrijstaande vaatwassers zijn over het algemeen iets goedkoper dan inbouwvaatwassers.

Vrijstaande vaatwasser inbouwen

Van veel vrijstaande vaatwassers kun je het bovenblad afhalen. Zo kun je hem onder het aanrechtblad inbouwen.

Vrijstaande vaatwassers zijn vaak dieper en hoger dan inbouw- of onderbouwmodellen. Controleer dus of de vaatwasser in de nis past. Wil je de hoogte van de vaatwasser kunnen aanpassen, let er dan op dat hij stelvoeten heeft. Als je een vrijstaande vaatwasser inbouwt, kun je meestal geen doorlopende keukenplint plaatsen.

Onderbouwvaatwassers

Een onderbouwvaatwasser heeft geen bovenblad. Daardoor kun je hem vastzetten onder een keukenblad. De vaatwasser heeft een eigen voorpaneel, meestal wit of rvs.

Hij heeft meestal verstelbare pootjes en is qua maat vergelijkbaar met een inbouwvaatwasser. Er is een inspringing aan de onderkant waardoor je een doorlopende keukenplint kunt plaatsen.

Soms heeft de deur een kader waarin je een dun decorpaneel kunt schuiven, zo past de onderbouwvaatwasser toch bij je keuken.

Kleine of extra hoge vaatwassers

Heb je minder vaat of minder ruimte, kies dan voor een kleiner formaat vaatwasser. Er zijn 2 typen: smalle vaatwassers en minivaatwassers. Er zijn inbouw en vrijstaande modellen.

Er zijn ook extra hoge vaatwassers te koop. Deze heten ook wel XXL-vaatwasser en zijn minimaal 85 cm hoog. Ze passen onder een hoog aanrechtblad en sluiten beter aan bij hoge keukenkastjes. De binnenruimte is groter waardoor grotere vaat er makkelijker in past. Dit voordeel merk je vooral bij grote borden en lange glazen.

Lees meer over:

Verschillende formaten van vaatwassers

Wat voor soort deur kies je?

Inbouwvaatwassers hebben 2 deursystemen:

Deur op deur: het paneel zit direct op de vaatwasser. Dit hebben de meeste vaatwassers.

Sleepdeur: het paneel schuift omhoog wanneer je de vaatwasser opent, door middel van een glijscharnier.

Bij een vaatwasser met een lage plint (9 cm of minder, bijvoorbeeld Ikea METOD) kan het paneel op de deur bij het openen onderin botsen met de vaatwasser of de plint. Je kunt dan kiezen voor een vaatwasser met sleepdeur. Het kan ook vaak opgelost worden door een uitsparing uit de plint te zagen.

Wil je een vaatwasser op hoogte inbouwen? Bij een vaatwasser met sleepdeur is minder ruimte nodig tussen vaatwasser en bijvoorbeeld een lade eronder. Zo kun je ze netjes op elkaar aansluiten.

Ook in andere gevallen kan een uitsparing of sleepdeur nodig zijn. Laat je goed adviseren. Neem foto’s van de plek waar de vaatwasser ingebouwd moet worden en de plint van de keuken. Een sleepdeur past altijd.

Losse glijscharnier

Je kunt ook zelf een glijscharnier op de vaatwasser monteren. Er zijn verschillende opties, zoals de Behjalplig accessoire van Ikea. Door deze accessoire ontstaat er wat ruimte tussen het deurpaneel en het front van de vaatwasser. Houd hiervoor rekening met 2,9 cm extra benodigde werkbladdiepte.

Bekijk en vergelijk:

Vaatwassers met sleepdeur

IKEA keuken

Sinds 2014 heeft IKEA het METOD keukensysteem. Deze keukens hebben lange keukenfronten en lage plint van 8 cm. Voor dit keukensysteem heb je een volledig geintegreerde vaatwasser nodig met een sleepdeur. De deur beweegt dan bij openen naar boven, waardoor hij niet tegen de plint aankomt.

Is de werkbladhoogte minimaal 87,5 cm? Dan kun je kiezen voor een hoge vaatwasser.

Controleer welk type vaatwasser je koopt

Koop je een vaatwasser, controleer dan de maat, uitvoering en het model. Zo weet je zeker dat je de juiste koopt. Check daarbij: