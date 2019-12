Soorten vaatwassers

Er zijn verschillende soorten vaatwassers: inbouw- en onderbouwvaatwassers en vrijstaande vaatwassers. Wil je de vaatwasser in de keuken integreren, dan heb je keuze uit een volledig ingebouwde of een half ingebouwde vaatwasser. Als je op het punt staat er eentje aan te schaffen, check dan goed of je het juiste type vaatwasser kiest.