Wat vindt ons panel?

We vroegen ons panel van ruim 2000 personen of ze een vaatwasser-app gebruiken en handig vinden. Zo’n 9% hiervan heeft een vaatwasser die je op afstand kunt bedienen. Het merendeel van deze groep (65%) gebruikt de app niet.

Mensen die de app wél gebruiken vinden dit vooral handig omdat:

Ze specifieke meldingen van de vaatwasser kunnen bekijken.

Ze de status van de vaatwasser kunnen zien.

Ze de vaatwasser vanaf een andere plek kunnen aanzetten.

Ze zo algemene informatie of wastips kunnen zien.

Ze hulp krijgen bij storingen.

Soms is bediening met een smartphone ook duidelijker en handiger dan via de vaatwasser zelf. Het scherm van een smartphone is vaak groter en heeft kleur.

Mensen die de app niet gebruiken geven meestal als reden dat ze het nut er niet van inzien of geen zin hebben in het gedoe van installeren.

Functies van vaatwasser-apps

De volgende functies vind je in vaatwasser-apps. Check welke functies er op de vaatwasser van jouw keuze zitten.

Een vaatwasprogramma starten of op een timer zetten

Zorg ervoor dat de vaatwasser ingeruimd is, er vaatwasmiddel is toegevoegd en de deur dicht zit.

Deze functie is handig wanneer je zonnepanelen hebt en de zon (thuis) schijnt. Of wanneer je een dynamisch energiecontract hebt en de vaatwasser op een voordelig moment wil laten draaien.

Het is ook mogelijk om de vaatwasser automatisch te laten starten op het moment dat zonnepanelen de meeste energie opwekken of de energieprijs bij een dynamisch energiecontract het laagst is. Onder andere Bosch en Siemens bieden deze mogelijkheid in samenwerking met HomeWizard. Je hebt er een vaatwasser met HomeConnect, de HomeWizard Energy-app een slimme wifi-dongel voor nodig, die je in de meterkast met een slimme meter verbindt.

Informatie en hulp bij programmakeuze

In de app vind je informatie over programma’s. Bijvoorbeeld voor welke vaat een programma geschikt is of juist niet. En het energiegebruik van een programma.

Sommige apps bieden hulp bij de keuze van een programma. Je geeft aan hoe vies de vaat is en wat voor soort vaat het is. Op basis daarvan krijg je een advies voor het meest geschikte programma.

Informatie over de status

In de app zie je hoe lang het programma nog duurt of hoe laat het klaar is.

Soms kun je een waarschuwing instellen. Je krijgt dan een seintje dat de vaatwasser klaar is, door middel van geluid of een bericht.

Foutmeldingen

De app geeft aan wat een foutmelding op de machine betekent. En er is uitleg over welke stappen je kunt nemen om het probleem op te lossen.

Reparatie

De app geeft tips voor reparatie. Bij een aantal apps is het mogelijk direct contact op te nemen met de reparatieservice via de app.

Hoe het werkt

Je kunt de vaatwasser met je smartphone verbinden via wifi. Het signaal van het wifinetwerk moet voldoende sterk zijn op de plek waar de vaatwasser staat.

Vervolgens kun je ook buiten dat wifibereik de vaatwasser met de app bedienen. Activeer hiervoor in de app de instelling voor op afstand bedienen.

Het is niet per se nodig dat je deze functie gebruikt. Je kunt de vaatwasser ook prima via de knoppen bedienen.

Veiligheid

Risico's van onveilige apparaten

Privégegevens kunnen in verkeerde handen handen komen.

Eén gehackt apparaat op een thuisnetwerk maakt andere apparaten extra gevoelig voor ongewenste toegang.

Je slimme apparaat kan worden opgenomen in een botnet. Hackers vallen op die manier websites aan om ze plat te leggen.

Een hacker kan je apparaat op slot zetten en om geld vragen. Dit komt gelukkig niet vaak voor.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt het risico op hacks of problemen sterk beperken door een paar maatregelen te nemen:

Sluit ieder smart apparaat op het gasten-wifinetwerk van je router aan.

Houd je apparaten up-to-date. Installeer beveiligingsupdates als die er zijn. Dit geldt ook voor je wifi-router.

Ga verstandig om met wachtwoorden.

Op het moment dat je een product koopt, weet je meestal niet of en hoe lang het product nog updates krijgt. Dat vertellen de meeste fabrikanten je niet. De Consumentenbond maakt zich sterk voor veilige apparaten.