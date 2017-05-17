Goedkope vaatwasser

Goedkoopste vaatwassermerken

Indesit, Inventum, Beko, IKEA, Etna, Zanussi en Whirlpool verkopen vaatwassers in de laagste prijsklasse. Maar je kunt ook bij andere merken kijken. De meeste merken hebben een assortiment met duurdere en goedkopere series. Bekijk de vaatwassers tot €600 in de vaatwasservergelijker.

Via een enquete vroegen we ruim 21.000 consumenten naar hun ervaringen met verschillende vaatwassermerken.

De beste goedkope vaatwassers tot €600

We testen vaatwassers in vrijwel elke prijsklasse. Ongeveer een derde is goedkoper dan €600. Daar zitten enkele aanraders tussen, zoals die in het overzicht hieronder.

Ingelogde leden met het lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd zien de beste goedkope vaatwassers voor €600 of minder. Anders zie je de vaatwassers die we het meest recent hebben getest.

We bieden 2 overzichten: 1 voor inbouw-vaatwassers en 1 voor vrijstaande modellen.

Zelfde vaatwasser met andere merknaam soms goedkoper

Soms is dezelfde vaatwasser ook onder een andere merknaam te koop en kunnen de prijzen behoorlijk verschillen. Dat komt voornamelijk voor bij Bosch en Siemens, modellen van Bosch zijn vaak goedkoper. Je kunt het afleiden van het typenummer. Vaak hebben ze dezelfde cijfers of letters.

Het kan dat 2 modellen vrijwel identiek zijn, maar op minieme onderdelen afwijken. Soms is dat bijvoorbeeld de kleur, soms een extra vaatwasprogramma of optie. Bedenk of je dat het verschil in prijs waard vindt.

Zoek je een extra hoge vaatwasser met een goede prijs-kwaliteit-verhouding? Bekijk dan de Beste Koop XXL-vaatwasser.

Vaatwasser aanbiedingen

De prijs van een vaatwasser kan per winkel sterk verschillen. Soms loopt het verschil op tot meer dan €100. Je kunt online de prijzen van verschillende winkels goed vergelijken. Bekijk de online winkelprijzen in de vaatwasservergelijker.

Lage verbruikskosten

Een vaatwasser kan goedkoop zijn, maar als hij veel energie en water verbruikt, ben je duurder uit dan met een zuinige dure vaatwasser. Kies daarom voor een zuinige vaatwasser.

In de vaatwasservergelijker kun je de gebruikskosten van de geteste vaatwassers vergelijken. De gebruikskosten zijn gebaseerd op de aanschafprijs, verbruikskosten en de te verwachten levensduur.

Vrijstaande vaatwassers goedkoper dan inbouw

Over het algemeen zijn vrijstaande vaatwassers goedkoper dan inbouwvaatwassers. Een vrijstaande vaatwasser kost gemiddeld zo’n €650, een inbouwvaatwasser €850. Een tip: bij veel vrijstaande vaatwassers kan het bovenblad eraf. Je kunt hem dan ook inbouwen onder een keukenblad. Controleer wel de afmetingen en of de vaatwasser stelvoeten heeft. Een vrijstaande vaatwasser heeft geen inspringing voor een doorlopende plint.

Lees meer over:

Verschillende soorten vaatwassers

Verschil goedkope en dure afwasmachine

Grofweg zijn er de volgende verschillen tussen goedkope en duurdere vaatwassers: