Goedkope vaatwasser

Wat kost een vaatwasser?

De prijs van een vaatwasser kan sterk verschillen, variërend van €250 tot zo’n €1300. Gemiddeld geven we er zo’n €650 aan uit. De prijs zegt weinig over de kwaliteit. Sommige goedkopere vaatwassers doen het prima. De duurste vaatwassers doen het regelmatig goed, maar niet per se het beste.

De Beste Koop vaatwasser heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Vrijstaande vaatwassers goedkoper dan inbouw

Over het algemeen zijn vrijstaande vaatwassers goedkoper dan de kwalitatief vergelijkbare inbouwvaatwassers. Een vrijstaande vaatwasser kost gemiddeld zo’n €450, een inbouwvaatwasser €650. De constructie van een vrijstaande vaatwasser is minder complex.

Kleine vaatwassers goedkoopst

In aanschafprijs zijn de kleinste vaatwassers het goedkoopst. Deze zijn al verkrijgbaar vanaf zo’n €200. In verhouding zijn ze per wasbeurt niet voordelig. Ze wassen per wasbeurt de helft minder vaat schoon.

Goedkopere vergelijkbare vaatwasser

Soms is exact dezelfde vaatwasser ook onder een andere merknaam te koop en kunnen de prijzen sterk verschillen. Dat komt voornamelijk voor bij Bosch en Siemens. Je kunt het enigszins zien aan het typenummer: vaak hebben ze dezelfde cijfers of letters.

Het is ook mogelijk dat 2 modellen vrijwel identiek zijn, maar op minieme onderdelen afwijken. Soms is dat bijvoorbeeld de kleur, soms een extra vaatwasprogramma of optie. Bedenk of je dat het verschil in prijs waard vindt.

Als er van een geteste vaatwasser een andere identieke variant te koop is, vermelden wij dit in de beschrijving in de vaatwasservergelijker. Zo zie je welke vaatwasser het goedkoopst is.

Laagste winkelprijs en aanbiedingen

De aanschafprijs van een vaatwasser kan per winkel sterk verschillen. Soms loopt het verschil op tot meer dan €100! Je kunt online de prijzen van verschillende winkels goed vergelijken.

Per vaatwasser staan de verschillende winkelprijzen in de vaatwasservergelijker.

Goedkoopste vaatwassermerken

Elk merk vaatwasser heeft een assortiment met duurdere en goedkopere series. Wanneer we kijken naar de vaatwassers die het meest verkocht worden, zijn de vaatwassers van een aantal merken duidelijk goedkoper. Indesit, Beko, Ikea, Etna, Zanussi en Whirlpool hebben zowel de goedkopere inbouwvaatwassers als vrijstaande vaatwassers.

De prijs zegt weinig over de kwaliteit. Sommige goedkopere vaatwassers doen het prima.

Lage verbruikskosten

Een vaatwasser kan nog zo goedkoop zijn, maar als hij veel energie en water verbruikt, kunnen de kosten over een aantal jaar gezien hoger uitvallen dan een zuinige vaatwasser die duurder is in aanschaf. Kies daarom voor een zuinige vaatwasser.

In de vaatwasservergelijker kun je de prijsindicatie over 8 jaar van de geteste vaatwassers vergelijken. De Beste Koop vaatwasser met de beste prijs-kwaliteitverhouding is ook op deze prijsindicatie gebaseerd.

