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Inventum vaatwasser

Welke Inventum vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Inventum vaatwassers en vergelijk de Inventum vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Inventum VVW6008AW
    InventumVVW6008AW
    Vrijstaand|12 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6008AB
    InventumVVW6008AB
    Vrijstaand|12 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6060AB
    InventumVVW6060AB
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum IVW6060A
    InventumIVW6060A
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum IVW6008AXL
    InventumIVW6008AXL
    Inbouw XXL|13 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6046AB
    InventumVVW6046AB
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6046AW
    InventumVVW6046AW
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum IVW6006A
    InventumIVW6006A
    Inbouw|12 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum IVW6035A
    InventumIVW6035A
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum IVW6035AXL
    InventumIVW6035AXL
    Inbouw XXL|15 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum IVW6011A
    InventumIVW6011A
    Inbouw|15 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6035AS
    InventumVVW6035AS
    Vrijstaand|15 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6035AW
    InventumVVW6035AW
    Vrijstaand|15 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6030AS
    InventumVVW6030AS
    Vrijstaand|13 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6030AW
    InventumVVW6030AW
    Vrijstaand|13 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum RVW6027AB
    InventumRVW6027AB
    Vrijstaand|12 couverts

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum IVW6010A
    InventumIVW6010A
    Inbouw|12 couverts

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Inventum VVW6020A
    InventumVVW6020A
    Vrijstaand|12 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

Vaatwassers per merk