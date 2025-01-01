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Hotpoint vaatwasser

Welke Hotpoint vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Hotpoint vaatwassers en vergelijk de Hotpoint vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Hotpoint ELTF 11M121 C EU
    HotpointELTF 11M121 C EU
    Inbouw|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Hotpoint LFTA+ H2141 HX.R
    HotpointLFTA+ H2141 HX.R
    Inbouw|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Hotpoint LFTA+ 3214 HX
    HotpointLFTA+ 3214 HX
    Inbouw|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Hotpoint LFF 8314E EU
    HotpointLFF 8314E EU
    Vrijstaand|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Hotpoint LFF 8314E X EU
    HotpointLFF 8314E X EU
    Vrijstaand|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Vaatwassers per merk