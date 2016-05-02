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gebruikstips

Gebruikstips voor je vaatwasser

Met deze tips haal je het beste uit je vaatwasser. Van aansluiten en inruimen tot vaatwasserproblemen en vaatwastabletten.

Snel naar:

  1. Hoe ruim je de vaatwasser in?
  2. Vaatwasserbestendig of niet?
  3. Vaatwasmiddelen
  4. Vaatwasprogramma's
  5. Besparen op de afwaskosten
  6. Zo maak je je vaatwasser schoon
  7. Problemen met de vaat of vaatwasser
  8. Vaatwasser aansluiten
  9. Veelgestelde vragen over vaatwassers
  10. Reparatie, vervangen en afdanken

1

Hoe ruim je de vaatwasser in?

Tips voor het inruimen

  • Schraap de vaat af. Afspoelen is meestal niet nodig.
  • Stapel de vaat niet. Zorg dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
  • Zet pannen onderin, daar hebben de waterstralen de meeste kracht.
  • Zet flink vieze vaat niet aan de rand, waar de waterstralen lastiger komen.
  • Zorg dat glazen er goed in passen en elkaar niet raken. Verstel zonodig de bovenste korf.
  • Zet kopjes, glazen en schalen ondersteboven. En zet voorwerpen met randen schuin. Dan blijft er geen water in staan.
  • Zet plastic en kwetsbare spullen bovenin, zodat ze niet vervormen door de warmte onderin.
  • Je kunt ook de schuurspons, afwasborstel, afzuigkaproosters, speelgoed en badkameraccessoires schoonmaken met de vaatwasser.

Tips voor het uitruimen

  • Open de afwasmachine zo'n 15 minuten na afloop van het programma. Doe je dit direct, dan vervliegt de warmte waarmee de vaat kan drogen. Open je hem te laat, dan condenseert het verdampte water weer op de vaat.
  • Trek de rekken voorzichtig uit. Leeg eerst het onderste rek. Zo spettert resterend water niet op de vaat.

Video: vaatwasser inruimen - tips en advies

2

Vaatwasserbestendig of niet?

Op een product staat meestal of het in de vaatwasser gewassen kan worden. Wees voorzichtig bij deze materialen:

  • Antiek: kwetsbaar servies, vooral met decoratie, is niet geschikt voor de vaatwasser. 
  • Houten onderdelen: kunnen splijten en het is niet hygiënisch om hout in de vaatwasser te wassen.
  • Sommige kunststoffen kunnen slecht tegen heet water. Het vervormt, verkleurt en/of scheurt.
  • Glas en de glazuurlaag op porselein en aardewerk kan worden aangetast in de vaatwasser.
  • Kristal en glas met decoratie zijn extra kwetsbaar.
  • Aluminium en RVS (ook anti-aanbakpannen) kun je beter niet in de vaatwasser doen.
  • Zilver: bij een beschadiging of contact met ander metaal kan er roest ontstaan.

As, kaarsvet, smeerolie en verf zijn slecht voor je vaatwasser.

Lees meer over:
Problemen met de vaat of vaatwasser 

Vaatwasserbestendig of niet

3

Vaatwasmiddelen

In een all-in-one-tablet zit wasmiddel, glansspoelmiddel en zout. Makkelijk te doseren en in een afgemeten hoeveelheid waardoor je niet te veel gebruikt.

Een alternatief is poeder of tabletten met alleen wasmiddel, ook wel classic tabletten genoemd.  Je vult de vaatwasser dan met glansspoelmiddel en zout. De vaatwasser voegt het glansspoelmiddel op het juiste moment toe. 

Beide soorten krijgen de vaat meestal prima schoon en droog.

Heb je niet zoveel vaat of een kleine vaatwasser? Dan is vaatwaspoeder handig omdat je de dosering kunt aanpassen. Lees meer over soorten vaatwasmiddelen.

Lees meer over: 
Test vaatwastabletten

Vaatwasmiddelen

4

Vaatwasprogramma's

De meeste afwasmachines hebben zo'n 4 tot 7 programma’s. Wanneer kies je welk programma? 

Licht tot normaal vuil
Het automatische programma en ecoprogramma zijn voor licht tot normaal vuile vaat. Het ecoprogramma is zuiniger, maar duurt langer. Het automatische programma past zich aan aan de hoeveelheid vuil en/of vaat.

Hardnekkig vuil
Is de vaat flink vies? Kies dan het intensieve programma.

Veel glazen, weing vuil
Bij een feestje met niet al te vuile en niet aangekoekte vaat kun je kiezen voor het glas- of korte programma. Kies eventueel de optie voor halve belading.

Niet meteen afwassen
Wil je op een later moment de vaat doen? Kies dan voor de uitgestelde start. 

Lees meer: 
Welke vaatwasprogramma's zijn handig

Vaatwassers-Koopadvies-programma's

5

Besparen op de afwaskosten

Gemiddeld kost een vaatwasbeurt met het hoofdprogramma zo'n €0,30. Over een jaar genomen valt er best wat te besparen. Daarvoor de volgende tips:

  • Voorspoelen is niet nodig als je de vaat niet te lang laat staan. Je kunt het vuil ook wegschrapen.
  • Wil je toch voorspoelen, gebruik dan koud water.
  • Draai de vaatwasser als hij vol is. Zo maak je optimaal gebruik van water en energie. 
  • Kies voor het ecoprogramma. Hiermee bespaar je zo'n 25% aan kosten ten opzichte van het hoofdprogramma. 
  • Draai de vaatwasser als dat kan op het nachttarief of in het weekend. 
  • Afwassen met de hand scheelt ruim de helft aan energie. Dat loont dus, tenzij je veel water gebruikt.

Lees meer over:
Zuinig afwassen

Besparen op de afwaskosten

6

Zo maak je je vaatwasser schoon

Je wilt zo lang mogelijk plezier van je vaatwasser en een frisse vaat. Daarom kun je het beste regelmatig je vaatwasser schoonmaken. Zo voorkom je dat hij gaat stinken.

  • Draai ongeveer eens per maand een volledig, heet wasprogramma of onderhoudsprogramma. Zo voorkom je dat onderdelen erg vettig worden. 
  • Met schone filters voorkom je dat de vaatwasser gaat stinken. En de vaat wordt beter schoon. 
  • Maak de sproeiarmen schoon, prik de gaatjes door. Deze kunnen verstopt raken door vuil dat achterblijft. Je kunt ze meestal losmaken.
  • Reinig het deurrubber regelmatig. 
  • Laat vieze vaat niet te lang in de vaatwasser staan.

Lees meer over: 
Vaatwasser schoonmaken

vaatwasser schoonhouden

7

Problemen met de vaat of vaatwasser

Vaatwasser doet het niet 
Blijft er water in de vaatwasser staan? Dan wordt de afvoerpomp misschien geblokkeerd. Als het vaatwasprogramma te lang blijft doorlopen, kan het helpen om de vaatwasser te resetten of een intensief wasprogramma te draaien.

Vaatwasser lekt
Lekt er water uit de vaatwasser? Er kan een sproeiarm niet goed draaien of verstopt zijn waardoor er water tegen de deuropening spuit. Of het deurrubber is aangetast. 

Hij wast of droogt niet goed
Niet tevreden over de wasresultaten? Een mogelijke reden is een geblokkeerde sproeiarm. Als de vaat niet goed droog wordt, dan kan het helpen om het glansspoelmiddel anders in te stellen.

Deur gaat moeilijk open
Heb je een nieuwe of gebruikte vaatwasser? Met of zonder glijscharnier? 

Lees meer over:
Vaatwasserproblemen en oplossingen

Problemen met je vaatwasser

8

Vaatwasser aansluiten

Het is handig om een vaatwasser door een monteur te laten installeren.

Zelf kun je dit ook doen. Bij een vrijstaande vaatwassers is dit vrij eenvoudig. En als je een beetje handig bent kun je ook een inbouwvaatwasser zelf wegwerken achter een plint en deurpaneel.

Lees meer over:
Vaatwasser inbouwen en aansluiten

5 installatie vaatwasser

9

Veelgestelde vragen over vaatwassers

Wel of niet voorspoelen?

Voorspoelen onder de kraan kost extra water en energie. En het is meestal niet nodig. Schraap wel het grove vuil af, deeltjes vuil kunnen de sproeiarmen verstoppen. Veeg vet van de borden, hierdoor kan de boel gaan vervetten. Wil je toch voorspoelen? Gebruik dan zoveel mogelijk koud water.

Het beste is om het vaatwasprogramma af te stemmen op hoe vuil de vaat is. En om regelmatig het filter te reinigen.

Wel of niet de deur openzetten na de vaatwasbeurt?

Je zet de deur het beste 15-30 minuten na afloop van het programma open. Als je dit direct doet, vervliegt de warmte waarmee de vaat nog kan drogen. Als je hem te laat opent, condenseert het verdampte water weer op de vaat. De meeste nieuwe vaatwassers gaan automatisch open na afloop.

Lees meer over: 
Acht veelgestelde vragen over vaatwassers

Wel of niet voorspoelen

10

Reparatie, vervangen en afdanken

Hulp bij reparatie

Heb je een probleem met je vaatwasser dat je zelf niet kunt oplossen? Kijk eerst of de garantie nog geldt. Als dat zo is dan moet de winkel je helpen. Valt het buiten de garantie dan kun je op verschillende manieren een monteur inschakelen:

Afdanken van de vaatwasser

Heb je een oude, onzuinige vaatwasser dan kan het lonen om te kiezen voor een (zuinigere) vervanger. 

Dank een oude of versleten vaatwasser op de juiste manier af. Als je een nieuwe koopt, is de winkel verplicht je oude apparaat mee te nemen. Je moet daar vaak wel naar vragen. 

Lees meer over:
Vaatwasser repareren, vervangen en afdanken

Hulp bij reparatie
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