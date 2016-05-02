Gebruikstips voor je vaatwasser

In een all-in-one-tablet zit wasmiddel, glansspoelmiddel en zout. Makkelijk te doseren en in een afgemeten hoeveelheid waardoor je niet te veel gebruikt.

Een alternatief is poeder of tabletten met alleen wasmiddel, ook wel classic tabletten genoemd. Je vult de vaatwasser dan met glansspoelmiddel en zout. De vaatwasser voegt het glansspoelmiddel op het juiste moment toe.

Beide soorten krijgen de vaat meestal prima schoon en droog.

Heb je niet zoveel vaat of een kleine vaatwasser? Dan is vaatwaspoeder handig omdat je de dosering kunt aanpassen. Lees meer over soorten vaatwasmiddelen.

Lees meer over:

Test vaatwastabletten