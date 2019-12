Gebruikstips voor je vaatwasser

Een probleem met je vaatwasser is erg vervelend. Gelukkig kun je zelf veel oplossen en is het niet altijd nodig een monteur in te schakelen.

Vaatwasser doet het niet

Blijft er water in de vaatwasser staan? Dan wordt de afvoerpomp mogelijk geblokkeerd. Als het vaatwasprogramma te lang blijft doorlopen, kan het helpen om de vaatwasser te resetten of een intensief wasprogramma te draaien.

Vaatwasser lekt

Lekt er water uit de vaatwasser? Dan kan er een sproeiarm niet goed draaien of verstopt zijn waardoor er water tegen de deuropening spuit. Of het deurrubber is aangetast.

Vaatwasser wast of droogt niet goed

Niet tevreden over de wasresultaten? Als de vaatwasser niet goed schoon wast, dan wordt mogelijk de sproeiarm geblokkeerd. Als de vaat niet goed droog wordt, dan kan het helpen om het glansspoelmiddel anders in te stellen.

