Gebruikstips voor je vaatwasser

Met deze tips haal je het beste uit je vaatwasser. Van aansluiten en inruimen tot vaatwasserproblemen en vaatwastabletten.
Expert vaatwassers
Op een product staat meestal of het in de vaatwasser gewassen kan worden. Wees voorzichtig bij deze materialen:
As, kaarsvet, smeerolie en verf zijn slecht voor je vaatwasser.
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Problemen met de vaat of vaatwasser
In een all-in-one-tablet zit wasmiddel, glansspoelmiddel en zout. Makkelijk te doseren en in een afgemeten hoeveelheid waardoor je niet te veel gebruikt.
Een alternatief is poeder of tabletten met alleen wasmiddel, ook wel classic tabletten genoemd. Je vult de vaatwasser dan met glansspoelmiddel en zout. De vaatwasser voegt het glansspoelmiddel op het juiste moment toe.
Beide soorten krijgen de vaat meestal prima schoon en droog.
Heb je niet zoveel vaat of een kleine vaatwasser? Dan is vaatwaspoeder handig omdat je de dosering kunt aanpassen. Lees meer over soorten vaatwasmiddelen.
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Test vaatwastabletten
De meeste afwasmachines hebben zo'n 4 tot 7 programma’s. Wanneer kies je welk programma?
Licht tot normaal vuil
Het automatische programma en ecoprogramma zijn voor licht tot normaal vuile vaat. Het ecoprogramma is zuiniger, maar duurt langer. Het automatische programma past zich aan aan de hoeveelheid vuil en/of vaat.
Hardnekkig vuil
Is de vaat flink vies? Kies dan het intensieve programma.
Veel glazen, weing vuil
Bij een feestje met niet al te vuile en niet aangekoekte vaat kun je kiezen voor het glas- of korte programma. Kies eventueel de optie voor halve belading.
Niet meteen afwassen
Wil je op een later moment de vaat doen? Kies dan voor de uitgestelde start.
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Welke vaatwasprogramma's zijn handig
Gemiddeld kost een vaatwasbeurt met het hoofdprogramma zo'n €0,30. Over een jaar genomen valt er best wat te besparen. Daarvoor de volgende tips:
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Zuinig afwassen
Je wilt zo lang mogelijk plezier van je vaatwasser en een frisse vaat. Daarom kun je het beste regelmatig je vaatwasser schoonmaken. Zo voorkom je dat hij gaat stinken.
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Vaatwasser schoonmaken
Vaatwasser doet het niet
Blijft er water in de vaatwasser staan? Dan wordt de afvoerpomp misschien geblokkeerd. Als het vaatwasprogramma te lang blijft doorlopen, kan het helpen om de vaatwasser te resetten of een intensief wasprogramma te draaien.
Vaatwasser lekt
Lekt er water uit de vaatwasser? Er kan een sproeiarm niet goed draaien of verstopt zijn waardoor er water tegen de deuropening spuit. Of het deurrubber is aangetast.
Hij wast of droogt niet goed
Niet tevreden over de wasresultaten? Een mogelijke reden is een geblokkeerde sproeiarm. Als de vaat niet goed droog wordt, dan kan het helpen om het glansspoelmiddel anders in te stellen.
Deur gaat moeilijk open
Heb je een nieuwe of gebruikte vaatwasser? Met of zonder glijscharnier?
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Vaatwasserproblemen en oplossingen
Het is handig om een vaatwasser door een monteur te laten installeren.
Zelf kun je dit ook doen. Bij een vrijstaande vaatwassers is dit vrij eenvoudig. En als je een beetje handig bent kun je ook een inbouwvaatwasser zelf wegwerken achter een plint en deurpaneel.
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Vaatwasser inbouwen en aansluiten
Voorspoelen onder de kraan kost extra water en energie. En het is meestal niet nodig. Schraap wel het grove vuil af, deeltjes vuil kunnen de sproeiarmen verstoppen. Veeg vet van de borden, hierdoor kan de boel gaan vervetten. Wil je toch voorspoelen? Gebruik dan zoveel mogelijk koud water.
Het beste is om het vaatwasprogramma af te stemmen op hoe vuil de vaat is. En om regelmatig het filter te reinigen.
Je zet de deur het beste 15-30 minuten na afloop van het programma open. Als je dit direct doet, vervliegt de warmte waarmee de vaat nog kan drogen. Als je hem te laat opent, condenseert het verdampte water weer op de vaat. De meeste nieuwe vaatwassers gaan automatisch open na afloop.
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Acht veelgestelde vragen over vaatwassers
Heb je een probleem met je vaatwasser dat je zelf niet kunt oplossen? Kijk eerst of de garantie nog geldt. Als dat zo is dan moet de winkel je helpen. Valt het buiten de garantie dan kun je op verschillende manieren een monteur inschakelen:
Heb je een oude, onzuinige vaatwasser dan kan het lonen om te kiezen voor een (zuinigere) vervanger.
Dank een oude of versleten vaatwasser op de juiste manier af. Als je een nieuwe koopt, is de winkel verplicht je oude apparaat mee te nemen. Je moet daar vaak wel naar vragen.
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Vaatwasser repareren, vervangen en afdanken