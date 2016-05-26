Juiste dosering vaatwasmiddel

Op de verpakking van het vaatwasmiddel vind je advies voor de hoeveelheid vaatwasmiddel. Je hebt meestal 1 tablet of capsule nodig. Een tablet kun je eventueel doormidden breken als de vaatwasser niet vol is.

Gebruik je poeder of gel, dan kun je de streepjes in het doseerbakje gebruiken. De aangeraden dosering is meestal zo'n 15 tot 25 gram. Met een kort programma, niet zo vuile vaat, of een halfvolle vaatwasser kun je minder gebruiken.

All-in one of Classic?

Dankzij glansspoelmiddel droogt de vaat beter op en zonder sporen van opgedroogd water. Het doet zijn werk tijdens het spoelen.

All-in one

In een all-in one vaatwasmiddel zit alles wat je nodig hebt voor een schone en droge vaat. Dus een reinigingsmiddel, glansspoelmiddel en onthardingszout. Met een all-in-one-tablet is het in principe niet nodig apart glansspoelmiddel toe te voegen. Maar als er erg veel droogvlekken of strepen achterblijven, kan extra glansspoelmiddel helpen. Helpt dit nog niet? Verhoog dan de hoeveelheid spoelmiddel via de instellingen op de vaatwasser. Of kies een ander merk vaatwasmiddel.

Classic

In 'classic' vaatwasmiddelen zit alleen reinigingsmiddel. Het glansspoelmiddel en zout voeg je apart toe aan de vaatwasser. De machine gebruikt het dan op het juiste moment tijdens de beurt. Beide vaatwasmiddelen krijgen de vaat over het algemeen prima schoon. Bekijk de verschillen:

Bekijk en vergelijk:

De beste vaatwastabletten

Glansspoelmiddel doseren

De hoeveelheid glansspoelmiddel kun je verhogen of verlagen:

Verhogen: als de vaat niet goed droog wordt of er vlekken achterblijven op de vaat.

Dosering verlagen: als er een kleverig laagje achter blijft op de vaat.

Het reservoir voor glansspoelmiddel zit in het doseerbakje naast het wasmiddel. Bekijk de handleiding van de vaatwasser voor het instellen van de juiste dosering glansspoelmiddel. Lees wat je kunt doen als de vaat niet goed droog wordt.

Onthardingszout

Kalk zorgt voor kalkaanslag (een witte waas) op het servies, maar slaat ook neer in de afwasmachine zelf. Om water te ontharden en kalkaanslag te voorkomen, gebruik je zout. Dit wordt ook wel regenereerzout of onthardingszout genoemd.

Hardheid water

Op de vaatwasser stel je de juiste waterhardheid in. Lees daarvoor de gebruiksaanwijzing. De waterhardheid in jouw regio vind je op de website van je waterleverancier. De waterhardheid wordt aangegeven in graden Duitse hardheid (°dH). In Nederland is de gemiddelde waterhardheid 8°dH. Op slechts een aantal plekken komt hij boven de 12°dH uit.

Wast de machine niet goed of heb je alsnog last van kalkaanslag? Stel de waterhardheid dan wat hoger in. Gebruik je een all-in-onetablet en wil je extra zout toevoegen, stel de waterhardheid dan in op zacht.

Extra zout bij hard water

Woon je in een gebied met een hoge waterhardheid? Check dan op de verpakking of er extra zout nodig is. Ook bij all-in-one tabletten. Meestal wordt bij een hardheid boven 21°dH extra zout geadviseerd. Bij sommige middelen al bij 14°dH of meer.

Zoutcompartiment

Het zoutcompartiment vind je op de bodem van de machine. Draai de knop van het compartiment en plaats de trechter of vulkan. Als de machine aangeeft dat het zout op is, kun je in principe een heel pak zout (1 kilo) toevoegen.

Onthardingszout is vrij agressief spul. Probeer daarom zo min mogelijk te morsen. Komt er toch zout op de bodem van de machine terecht? Draai dan een spoelprogramma om het weg te spoelen.

Meldingen op de vaatwasser

De vaatwasser geeft een melding als zout of glansspoelmiddel moet worden bijgevuld. Dit is niet nodig als je een all-in-one tablet gebruikt, maar de vaatwasser kan hierom blijven vragen.

Diverse vaatwassers passen zich aan wanneer je een all-in-one gebruikt. Dan stoppen ook de meldingen. Dat gaat automatisch of er is een speciale instelling voor.

Machinereiniger, antikalkmiddel en verfrissers

Machinereiniger

Wanneer je vaak op lage temperaturen wast, kunnen de leidingen vervetten. Het is aan te raden om eens per maand een heet programma of reinigingsprogramma te draaien. Als de boel toch wat vettig blijft of stinkt, dan kan een wasbeurt met machinereiniger geen kwaad.

Antikalkmiddel

Wanneer je de waterhardheid juist instelt en je zout gebruikt, heb je in principe geen anti-kalkproducten nodig. Heb je toch last van kalk in de vaatwasser, pas dan de instellingen aan.

Verfrissers

Verfrissers kunnen even helpen tegen geurtjes, maar het is beter om de oorzaak van de stank aan te pakken. Lees wat je kunt doen als je vaatwasser stinkt.

Impact op het milieu

In een vaatwasmiddel zitten diverse stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. In rioolwaterzuiveringsinstallaties worden de meeste vaatwasmiddelresten uit het water gehaald. Maar het lukt niet altijd om alle resten eruit te halen.

In onze test beoordelen we de impact van de gebruikte ingrediënten op het milieu als ze in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit weegt mee in de milieuscore. Die milieuscore weegt voor 10% mee in het Testoordeel dat we de vaatwasmiddelen geven.

Bekijk:

De beste vaatwastabletten

De impact van vaatwasmiddelen op het milieu

Veelgestelde vragen

Kan het vaatwastablet ook los in de machine?

Dat kan, maar het risico bestaat dat het blokje te vroeg oplost en wegspoelt tijdens het voorwassen. Wanneer je het blokje in het doseerbakje doet, gaat dit open op het moment in de wascyclus dat het wasmiddel nodig is.

Wat moet ik doen als het vaatwastablet niet goed oplost?

Soms gaat het doseerbakje open, maar lost het tablet niet goed op. Dit gaat uiteraard ten koste van een schone vaat. Mogelijk is het programma dat je gebruikt niet geschikt, is het bakje niet goed open gegaan of is een sproeiarm geblokkeerd. Controleer de sproeiarmen en probeer eens een ander (iets langer) programma.

Wat kan ik doen tegen doffe glazen?

Kun je de dofheid van de glazen afpoetsen? Dan werkt het wasmiddel misschien niet goed. Of je hebt de waterhardheid te laag ingesteld.

Zijn de glazen blijvend aangetast, dan is er glascorrosie ontstaan. Helaas is dit niet te herstellen. Er ontstaat minder glascorrosie wanneer je ze wast met een speciaal glas/delicaat programma, of nog beter: met de hand. Ook helpt een juiste dosering van vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en zout. Een wasmiddel met glasbescherming kan het ook tegengaan. En plaats de glazen niet tegen elkaar aan.