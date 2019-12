Losse vaatwasmiddelen of all-in-one-vaatwastablet?

Om de vaat goed schoon te krijgen, gebruik je wasmiddel. Dat is er zowel in tablet- als poedervorm. Naast wasmiddel heeft een vaatwasser ook onthardingszout en glansspoelmiddel nodig. Je kunt ervoor kiezen om dit allemaal los toe te voegen of te combineren in een alles-in-1-vaatwastablet. Bekijk welk vaatwasmiddel als Beste uit de Test komt.

De voordelen van all-in-one-vaatwastabletten zijn duidelijk: je kunt ze makkelijk gebruiken en je hebt veel keus. Toch heeft het gebruik van losse vaatwasmiddelen ook zo zijn voordelen.

Prijs

Wasmiddel, glansspoelmiddel en zout kosten samen zo'n €0,10 per wasbeurt. Een all-in-one-tablet van een A-merk kost al gauw €0,25, maar er zijn ook uitstekende all-in-one-tabletten te vinden voor minder dan €0,10.

Wasmiddel, glansspoelmiddel en zout kosten samen zo'n €0,10 per wasbeurt. Een all-in-one-tablet van een A-merk kost al gauw €0,25, maar er zijn ook uitstekende all-in-one-tabletten te vinden voor minder dan €0,10. Doseerbaarheid

Losse vaatwasmiddelen zijn gemakkelijker te doseren dan een all-in-one-tablet. Wasmiddel in poedervorm doseer je makkelijker dan een tablet. Je past het aan aan de hoeveelheid vaat of hoe vies het is. Zo kun je bij een halve belading minder vaatwasmiddel gebruiken.

Met een classic vaatwastablet kun je wel het glansspoelmiddel en zout doseren. De hoeveelheid glansspoelmiddel kun je aanpassen voor goede droogresultaten. Het zout pas je aan op de waterhardheid. Een all-in-one-vaatwastablet kun je geheel niet doseren, behalve eventueel doormidden breken.

Losse vaatwasmiddelen zijn gemakkelijker te doseren dan een all-in-one-tablet. Wasmiddel in poedervorm doseer je makkelijker dan een tablet. Je past het aan aan de hoeveelheid vaat of hoe vies het is. Zo kun je bij een halve belading minder vaatwasmiddel gebruiken. Met een classic vaatwastablet kun je wel het glansspoelmiddel en zout doseren. De hoeveelheid glansspoelmiddel kun je aanpassen voor goede droogresultaten. Het zout pas je aan op de waterhardheid. Een all-in-one-vaatwastablet kun je geheel niet doseren, behalve eventueel doormidden breken. Geschikte programma's

Een vaatwastablet is niet altijd geschikt voor een kort of spoelprogramma, omdat hij mogelijk niet volledig oplost. Met poeder kun je de hoeveelheid afstemmen op het vaatwasprogramma.

Een vaatwastablet is niet altijd geschikt voor een kort of spoelprogramma, omdat hij mogelijk niet volledig oplost. Met poeder kun je de hoeveelheid afstemmen op het vaatwasprogramma. Wascyclus

Een vaatwasser is erop gebouwd om de juiste middelen op het juiste moment in het vaatwasprogramma te gebruiken. Zo werkt het wasmiddel tijdens het voorspoelen en de wascyclus en het glansspoelmiddel tijdens het spoelen. Bij all-in-one-tabletten is het lastig te bepalen wanneer welk onderdeel van het tablet nodig is. Aan het einde van de wasbeurt moet nog genoeg glansspoelmiddel overblijven om de vaat mooi te laten drogen. Over het algemeen droogt de vaat beter met het losse vaatwasmiddelen. Maar uit onze test vaatwastabletten bleek dat er all-in-one-tabletten zijn die prima drogen.

Een vaatwasser is erop gebouwd om de juiste middelen op het juiste moment in het vaatwasprogramma te gebruiken. Zo werkt het wasmiddel tijdens het voorspoelen en de wascyclus en het glansspoelmiddel tijdens het spoelen. Bij all-in-one-tabletten is het lastig te bepalen wanneer welk onderdeel van het tablet nodig is. Aan het einde van de wasbeurt moet nog genoeg glansspoelmiddel overblijven om de vaat mooi te laten drogen. Over het algemeen droogt de vaat beter met het losse vaatwasmiddelen. Maar uit onze test vaatwastabletten bleek dat er all-in-one-tabletten zijn die prima drogen. Meldingen op de vaatwasser

De vaatwasser geeft een melding als zout of glansspoelmiddel moet worden bijgevuld. Als dit al in het tablet zit, kan de vaatwasser hierom blijven vragen. Sommige vaatwassers hebben een speciale functie voor het gebruik van all-in-one-tabletten. Lees meer over vaatwasopties.

Vaatwasmiddel op? Gebruik geen handafwasmiddel! Is je vaatwasmiddel op? Gebruik geen gewoon handafwasmiddel! Ook niet slechts een drupje. Gewoon handafwasmiddel gaat enorm schuimen en kan lekkage en andere problemen veroorzaken. Gebruik altijd speciaal wasmiddel voor de vaatwasser in tablet-, poeder- of vloeibare vorm.

Juiste dosering vaatwasmiddel

Het wasmiddel kan zowel een classic vaatwastablet als poeder zijn. Poeder, of eventueel gel, is gemakkelijk te doseren. Hiervoor kijk je naar de streepjes in het doseerbakje. Houd het advies op de verpakking van het wasmiddel aan. Dit is meestal zo'n 25 gram.

Wanneer je met een kort programma of halfvolle vaatwasser wast, kun je meestal minder gebruiken. Wanneer je tabletten gebruikt, is doseren lastiger. Bij een halve vaat kun je eventueel het blokje doormidden breken.

Glansspoelmiddel

Dankzij glansspoelmiddel droogt de vaat streeploos op. Het doet zijn werk tijdens het spoelen. Wanneer glansspoelmiddel niet in het tablet zit, kun je het los in de vaatwasser toevoegen. Met een all-in-one-tablet is het in principe niet nodig apart glansspoelmiddel toe te voegen.

Het middel vul je bij in een speciaal reservoir in het doseerbakje naast het wasmiddel. Je kunt hier de juiste hoeveelheid glansspoelmiddel instellen. Kijk hiervoor in de handleiding van de vaatwasser.

De hoeveelheid glansspoelmiddel kun je verhogen of verlagen, afhankelijk van de vaat na een wasbeurt:

Dosering verhogen: als de vaat niet goed droog wordt of er vlekken achterblijven op de vaat.

Dosering verlagen: als er een kleverig laagje achter blijft op de vaat.

Lees wat je kunt doen als de vaat niet goed droog wordt.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste vaatwassers

Onthardingszout

Kalk zorgt voor kalkaanslag op het servies, maar slaat ook neer in de afwasmachine zelf. Om het water te ontkalken of te verzachten en kalkaanslag te voorkomen, gebruik je zout.

Wanneer je gebruik maakt van een wasmiddel zonder zout, voeg je speciaal vaatwasserzout toe, ook wel regereneerzout of onthardingszout genoemd. Je kunt dit gewoon in de supermarkt kopen. Gebruik je een all-in-one-tablet, dan hoef je in principe geen zout toe te voegen.

Op de vaatwasser stel je de juiste waterhardheid in. In de handleiding staat welke stand dit moet zijn. De waterhardheid in jouw regio kun je opvragen bij het waterleidingbedrijf. Wast de machine niet goed of heb je alsnog last van kalkaanslag? Stel de waterhardheid dan wat hoger in. Of voeg alsnog zout toe (waterhardheid op zacht) als je een all-in-one-tablet gebruikt.

Vul het zout bij in het speciale compartiment. Hiervoor draai je de knop van het compartiment en plaats je de bijgeleverde trechter of vulkan. Als de machine aangeeft dat het zout op is, kun je in principe een heel pak zout (1 kilo) toevoegen.

Onthardingszout is vrij agressief spul. Probeer daarom zo min mogelijk te morsen. Komt er toch zout op de bodem van de machine terecht? Draai dan een spoelprogramma om het weg te spoelen.

Lees meer veelgestelde vragen over vaatwasmiddelen en tips bij tegenvallende vaatwasresultaten.

Machinereiniger, antikalkmiddel en verfrissers

Wanneer je vaak op lage temperaturen wast, kunnen de leidingen vervetten. Het is aan te raden om eens per maand een heet programma te draaien. Als de boel toch wat vettig blijft of stinkt, dan kan een wasbeurt met machinereiniger geen kwaad.

Wanneer je de waterhardheid juist instelt en je zout gebruikt, heb je geen anti-kalkproducten nodig. Heb je last van kalk in de vaatwasser, dan is het aan te raden de instellingen aan te passen.

Je kunt verfrissers gebruiken, maar het is beter om de oorzaak van de stank aan te pakken. Lees wat je kunt doen als je vaatwasser stinkt.

Lees ook: