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Indesit vaatwasser

Welke Indesit vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Indesit vaatwassers en vergelijk de Indesit vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Indesit D2I HD526 A
    IndesitD2I HD526 A
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DFO 3C26
    IndesitDFO 3C26
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DIE 2B19
    IndesitDIE 2B19
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse F

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DFE 1B19 14
    IndesitDFE 1B19 14
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse F

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DIFP EU CB 300
    IndesitDIFP EU CB 300
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DIFP EU CB 100
    IndesitDIFP EU CB 100
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DIFP 8B+96 Z
    IndesitDIFP 8B+96 Z
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DIFP 66B+9 EU
    IndesitDIFP 66B+9 EU
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DFP 58B+96 NX E
    IndesitDFP 58B+96 NX E
    Vrijstaand|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit CDIFP 67T9 C FR
    IndesitCDIFP 67T9 C FR
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit TDFP 57BP96 EU
    IndesitTDFP 57BP96 EU
    Vrijstaand|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DIFP 18T1 CA EU
    IndesitDIFP 18T1 CA EU
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DMIF 14B1 EU
    IndesitDMIF 14B1 EU
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DFG26B1 NX EU
    IndesitDFG26B1 NX EU
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Indesit DIF 04B1 EU
    IndesitDIF 04B1 EU
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Indesit EDIFP28T9AEU
    IndesitEDIFP28T9AEU
    Inbouw|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Indesit DIFP28T9 A EU
    IndesitDIFP28T9 A EU
    Inbouw|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Indesit DIFP68B1 A EU
    IndesitDIFP68B1 A EU
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Vaatwassers per merk