icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Neff vaatwasser

Welke Neff vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Neff vaatwassers en vergelijk de Neff vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Neff S255EB804E
    NeffS255EB804E
    Inbouw XXL|13 couverts|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S187TC800E
    NeffS187TC800E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S355HCX29E
    NeffS355HCX29E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S523Q60X2E
    NeffS523Q60X2E
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S513Q60X2E
    NeffS513Q60X2E
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S523P60X2E
    NeffS523P60X2E
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S516P80X0E
    NeffS516P80X0E
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S713P60X3E
    NeffS713P60X3E
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S511A50X0E
    NeffS511A50X0E
    Inbouw|12 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S513P60X2E
    NeffS513P60X2E
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Neff S51N69X2EU
    NeffS51N69X2EU
    Inbouw|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Neff S51E50X2EU
    NeffS51E50X2EU
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Neff S65M63N0EU
    NeffS65M63N0EU
    Inbouw|6 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Vaatwassers per merk