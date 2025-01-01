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Smeg vaatwasser

Welke Smeg vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Smeg vaatwassers en vergelijk de Smeg vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Smeg STX235CLLO
    SmegSTX235CLLO
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STX23CLLO
    SmegSTX23CLLO
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg LVSP345BQX
    SmegLVSP345BQX
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STFABWH3 
    SmegSTFABWH3 
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STFABBL3
    SmegSTFABBL3
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STFABCR3
    SmegSTFABCR3
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STFABRD3
    SmegSTFABRD3
    Onderbouw|13 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg STL232CL
    SmegSTL232CL
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg LVFABpb
    SmegLVFABpb
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg LVFABrd
    SmegLVFABrd
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg LVFABor
    SmegLVFABor
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg LVFABcr
    SmegLVFABcr
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg LVFABsv
    SmegLVFABsv
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg LVFABpk
    SmegLVFABpk
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg LVFABli
    SmegLVFABli
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg LVFABBL
    SmegLVFABBL
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Smeg ST2FABNE2
    SmegST2FABNE2
    Onderbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg ST2FABR2
    SmegST2FABR2
    Onderbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Vaatwassers per merk