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Bauknecht vaatwasser

Welke Bauknecht vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bauknecht vaatwassers en vergelijk de Bauknecht vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Bauknecht BKIC 3C26
    BauknechtBKIC 3C26
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bauknecht BCIO 3T121 PE
    BauknechtBCIO 3T121 PE
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bauknecht BCIF 3O33 DELTS
    BauknechtBCIF 3O33 DELTS
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bauknecht BCIO 3T344 DEL
    BauknechtBCIO 3T344 DEL
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bauknecht BBC 3C26 PF X A
    BauknechtBBC 3C26 PF X A
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bauknecht BFC 3C26 PF A
    BauknechtBFC 3C26 PF A
    Vrijstaand|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bauknecht BFO 3T333 DLM X
    BauknechtBFO 3T333 DLM X
    Vrijstaand|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bauknecht BIO 3T323 PE 6M
    BauknechtBIO 3T323 PE 6M
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bauknecht BIO 3T333 DELM
    BauknechtBIO 3T333 DELM
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bauknecht GSXS 5000A1
    BauknechtGSXS 5000A1
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bauknecht GSX 61204 A++
    BauknechtGSX 61204 A++
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bauknecht GSXK 8224A2
    BauknechtGSXK 8224A2
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bauknecht GSIK 5011 A+
    BauknechtGSIK 5011 A+
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bauknecht GSXK 5011 A+
    BauknechtGSXK 5011 A+
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bauknecht GSXP 6140 GT A+
    BauknechtGSXP 6140 GT A+
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bauknecht GSXP 6130
    BauknechtGSXP 6130
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bauknecht GSF 6920 WH
    BauknechtGSF 6920 WH
    Vrijstaand|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Bauknecht GSXP 50/1 Power
    BauknechtGSXP 50/1 Power
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Vaatwassers per merk