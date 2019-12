Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Bauknecht GSF 6920 WH valt op door beter dan gemiddele wasprestaties, maar het is het droogresultaat waarmee deze machine tot de top behoort. Daarvoor moet je wel geduld hebben want het programma duurt maar liefst 165 minuten. Qua gebruiksgemak heeft de machine niet de beste papieren. Het filter is niet uitelkaar te halen waardoor het lastiger schoon te maken is. En voor een schone vaat heb je ook een schoon filter nodig. Voor slechtzienden is het bedieningspaneel van deze machine nauwelijks te ontcijferen, de lettergrootte is erg klein en er staat veel informatie op. Het aanwezige glaswerk programma is wel weer een pluspunt. De machine heeft ook een speciale antibacteriele knop. Hiermee wordt de temperatuur tijdens het wasprogramma hoger ingesteld voor extra hygiene.