Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bauknecht GSXP 50/1 Power heeft in de uitvoerige tests waaraan wij alle vaatwassers onderwerpen moeite met pannen en schalen. Die krijgt hij namelijk slechts met veel moeite schoon. Daarom scoort hij qua wasprestaties minder hoog dan veel machines in de iets bovengemiddelde prijsklasse. Wel weet hij die score op een aantal andere punten goed te maken. Zo is het een relatief stille machine die bovendien goed droogt. Net als de meeste vaatwassers beschikt deze Bauknecht over een uitgestelde start. Handig als je de vaatwas pas 's avonds wilt doen, tegen lager tarief. Minder handig is dan weer dat deze machine slechts 3 opties kent: 3, 6 of 9 uur uitgesteld. Hij is daarmee wat minder flexibel dan andere geteste modellen. Er zijn in onze testresultaten voldoende machines te vinden met een uitgestelde start tot 24 uur.