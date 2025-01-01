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Pelgrim vaatwasser

Welke Pelgrim vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Pelgrim vaatwassers en vergelijk de Pelgrim vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Pelgrim GVW380XL
    PelgrimGVW380XL
    Inbouw XXL|16 couverts|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVWC360L
    PelgrimGVWC360L
    Inbouw|16 couverts|Energieklasse B

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVW250L
    PelgrimGVW250L
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVWC270XL
    PelgrimGVWC270XL
    Inbouw XXL|14 couverts|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVW221L
    PelgrimGVW221L
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVW300L
    PelgrimGVW300L
    Inbouw|15 couverts|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVW261L
    PelgrimGVW261L
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVW260L
    PelgrimGVW260L
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVW910L
    PelgrimGVW910L
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

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    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVW810L
    PelgrimGVW810L
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

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    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVW840L
    PelgrimGVW840L
    Inbouw|16 couverts

    Prijs niet beschikbaar

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    Gebruiksgemak

  • Pelgrim GVW792ONY
    PelgrimGVW792ONY
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

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  • Pelgrim GVW461ONY
    PelgrimGVW461ONY
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

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  • Pelgrim GVW487ONY
    PelgrimGVW487ONY
    Inbouw|14 couverts

    Prijs niet beschikbaar

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  • Pelgrim GVW476RVS
    PelgrimGVW476RVS
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

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  • Pelgrim GVW481ONY
    PelgrimGVW481ONY
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Pelgrim GVW573ONY
    PelgrimGVW573ONY
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Pelgrim GVW475
    PelgrimGVW475
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Vaatwassers per merk