Pelgrim GVW785ONY

Dit model van Pelgim heeft een derde rek dat geschikt is voor de plaatsing van kleinere items. De machine neemt vrijveel water in vergelijking tot andere machines en ook de programmaduur is best lang. De machine is geschikt voor 16 couverts maar heeft wel de standaard buiten afmetingen dus is wel geschikt om in iedere keuken te plaatsen. De GVW 7850NY is voorzien van een kinderbeveiliging. De machine biedt keuzen uit verschillende extra opties bij sommige programma's zoals extra heet of langer drogen.