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ATAG vaatwasser

Welke ATAG vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van ATAG vaatwassers en vergelijk de ATAG vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • ATAG VA8217LT
    ATAGVA8217LT
    Inbouw XXL|17 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG DW7214MC
    ATAGDW7214MC
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    € 1.200,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA7214LU
    ATAGVA7214LU
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA8215LR
    ATAGVA8215LR
    Inbouw XXL|15 couverts|Energieklasse B

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA8214LU
    ATAGVA8214LU
    Inbouw XXL|14 couverts|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG DW7214MB
    ATAGDW7214MB
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA8214LQ
    ATAGVA8214LQ
    Inbouw XXL|14 couverts|Energieklasse B

    € 1.075,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA7214LR
    ATAGVA7214LR
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA5114BT
    ATAGVA5114BT
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA5114MT
    ATAGVA5114MT
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA7015NT
    ATAGVA7015NT
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA63313LT
    ATAGVA63313LT
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA8015NT
    ATAGVA8015NT
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA7015QT
    ATAGVA7015QT
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA8015QT
    ATAGVA8015QT
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA61313KT
    ATAGVA61313KT
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA8018TT
    ATAGVA8018TT
    Inbouw|17 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • ATAG VA61313MT
    ATAGVA61313MT
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

Vaatwassers per merk