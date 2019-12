Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze volledig integreerbare ATAG VA7016RT is geschikt voor maar liefst 16 couverts in normale buitenmaten. Hij heeft een kleine besteklade bovenin, en ook een bestekmand. Beschikt over 13 programma's, waaronder twee voor halve belading, en turbo-droogsysteem en zelfreinigende filters. Is nagenoeg gelijk aan VA7016SRT, maar deze laatstgenoemde heeft sleepdeurmontage en geen turbo-droogsysteem.