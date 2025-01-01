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Zanussi vaatwasser

Welke Zanussi vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Zanussi vaatwassers en vergelijk de Zanussi vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Zanussi ZDSN653X1
    ZanussiZDSN653X1
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Zanussi ZDLN2521
    ZanussiZDLN2521
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Zanussi ZDF26020XA
    ZanussiZDF26020XA
    Vrijstaand|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Zanussi ZDT22004FA
    ZanussiZDT22004FA
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Zanussi ZDT24003FA
    ZanussiZDT24003FA
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Zanussi ZDT26050FA
    ZanussiZDT26050FA
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Zanussi ZDT21006FA
    ZanussiZDT21006FA
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Zanussi ZDT26020FA
    ZanussiZDT26020FA
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Zanussi ZDT24001FA
    ZanussiZDT24001FA
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Zanussi ZDT22001FA
    ZanussiZDT22001FA
    Inbouw|13 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Zanussi ZDT12041FA
    ZanussiZDT12041FA
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Zanussi ZDI14001XA
    ZanussiZDI14001XA
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Zanussi ZDT12002 FA
    ZanussiZDT12002 FA
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Zanussi ZDT13001 FA
    ZanussiZDT13001 FA
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Zanussi ZDF 312
    ZanussiZDF 312
    Vrijstaand|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Zanussi ZDT311
    ZanussiZDT311
    Inbouw|12 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Vaatwassers per merk