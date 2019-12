Zanussi ZDT311

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Als een van de goedkopere modellen uit onze uitgebreide tests, weet de Zanussi ZDT 311 zich redelijk staande te houden. Wat het hoofdprogramma betreft scoort hij in onze tests vrij gemiddeld. Het loont echter de moeite om de testgegevens nader te bestuderen. Dan zul je namelijk zien dat niet elk testonderdeel even goede uitkomsten oplevert. Erg zuinig is dit inbouwmodel bijvoorbeeld niet. Dat geldt zowel voor zijn water- als zijn elektriciteitsverbruik. Ook hebben onze onderzoekers enkele aanmerkingen op het gebruiksgemak van deze machine. We testen het gebruiksgemak op een groot aantal punten. Op de meeste punten scoort deze Zanussi gemiddeld of beter. Er zijn echter enkele punten die van ons een onvoldoende krijgen. Verder heeft hij geen speciale programma's. Daarvoor moet je over het algemeen bij de duurdere modellen zijn. Toch bevat onze productvergelijker ook enkele goedkope modellen die wel wat speciaals te bieden hebben.