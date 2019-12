Zanussi ZDT12002 FA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Zanussi ZDT12002FA is een volledig geintegreerde vaatwasser geschikt voor 12 couvert. Lang bestek kan in een speciaal rekje gelegd worden, ander bestek gaat in een mandje. De machine is verder voorzien van de standaard programma's, waaronder een programma van 30 minuten (zonder drogen).