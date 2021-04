Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Zanussi ZDSN653X1 Orbitclean Airdry is half geintegreerd en biedt plaats aan 13 couverts. De vaatwasser heeft energielabel D. Je kunt de start tot 24 uur van te voren instellen en het display geeft de resttijd weer. De boven- en onderkorf hebben inklapbare rekken en het bovenrek is in hoogte verstelbaar. Voor het bestek is er een mandje, dat staat op een vaste plek. De bovenste sproeiarm kun je niet losmaken om hem schoon te maken.