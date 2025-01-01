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Sharp vaatwasser

Welke Sharp vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Sharp vaatwassers en vergelijk de Sharp vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Sharp QWNI54I44DXDE 
    SharpQWNI54I44DXDE 
    Inbouw|15 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Sharp QWNA26F39DIDE
    SharpQWNA26F39DIDE
    Vrijstaand|15 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Sharp QWNA26F39DWDE
    SharpQWNA26F39DWDE
    Vrijstaand|15 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Sharp QWNA1BF47EWEU
    SharpQWNA1BF47EWEU
    Vrijstaand|13 couverts|Energieklasse E

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Sharp QWNA1BF47ESEU
    SharpQWNA1BF47ESEU
    Vrijstaand|13 couverts|Energieklasse E

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Sharp QWD21I492XDE
    SharpQWD21I492XDE
    Inbouw|13 couverts

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Sharp QWNS1CF49ESEU
    SharpQWNS1CF49ESEU
    Vrijstaand|10 couverts|Energieklasse E
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Sharp QWNS1CF49EWEU
    SharpQWNS1CF49EWEU
    Vrijstaand|10 couverts|Energieklasse E
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Vaatwassers per merk