Sharp QWNA1BF47EWEU

De Sharp QWNA1BF47ESEU is een vrijstaande vaatwasser met energielabel E. Hij biedt ruimte aan 13 couverts, en je kunt hem tot 24 uur van te voren instellen. Het LCD display geeft de resttijd aan, en geeft een melding als het glansspoelmiddel of zout op is. De bovenkorf heeft een aantal inklapbare houders, de onderkorf niet. Het bestekmandje is niet verplaatsbaar. Er is geen automatisch programma dat zich aanpast aan de hoeveelheid vaat en/of vuil. De QWNA1BF47EWEU is een technisch gelijke vaatwasser in de kleur wit in plaats van zilver.