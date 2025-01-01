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Samsung vaatwasser

Welke Samsung vaatwasser komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Samsung vaatwassers en vergelijk de Samsung vaatwasser met andere vaatwassers.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Samsung DW60BG850B00ET
    SamsungDW60BG850B00ET
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Samsung DW60DG790I00U1
    SamsungDW60DG790I00U1
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Samsung DW60CG530B00ET
    SamsungDW60CG530B00ET
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Samsung DW60DG790B00U1
    SamsungDW60DG790B00U1
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Samsung DW60CG550I00ET
    SamsungDW60CG550I00ET
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Samsung DW60CG550B00ET
    SamsungDW60CG550B00ET
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Samsung DW60CG550SSRET
    SamsungDW60CG550SSRET
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

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    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Samsung DW60BG730B00ET
    SamsungDW60BG730B00ET
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung DW60BG830I00ET
    SamsungDW60BG830I00ET
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B
    Niet getest

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung DW60A6082BB/ET
    SamsungDW60A6082BB/ET
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse D

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  • Samsung DW60A6092IB
    SamsungDW60A6092IB
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse D

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  • Samsung DW60A6092BB
    SamsungDW60A6092BB
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

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  • Samsung DW60R7040BB
    SamsungDW60R7040BB
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

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  • Samsung DW60M9550BB
    SamsungDW60M9550BB
    Inbouw|14 couverts

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  • Samsung DW60M6050BB
    SamsungDW60M6050BB
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse E

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  • Samsung DW60M6040BB
    SamsungDW60M6040BB
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

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  • Samsung DW60J9970BB
    SamsungDW60J9970BB
    Inbouw|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

  • Samsung DW-BG772B
    SamsungDW-BG772B
    Inbouw|14 couverts
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Niet getest

    Drogen

    Niet getest

    Niet getest

    Programmaduur

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    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

Vaatwassers per merk