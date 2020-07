Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geintegreerde Samsung DW60R7040BB is geschikt voor 13 couverts. Deze vaatwasser heeft 7 programma's en 5 extra opties, waaronder Speed Booster voor een sneller reinigingsproces. Na afloop van het wasprogramma opent de deur van de Samsung automatisch. De vaat droogt sneller en beter omdat de stoom ontsnapt. Het interieur is in hoogte verstelbaar.