Pelgrim GVW910L

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De GVW910L is een volledig integreerbare vatwasser van Pelgrim die geschikt is voor 15 couverts en beschikt over 12 programma's, TurboDry (avtieve droging), een zelfreinigend programma en een flexibel te plaatsen bestekkorf onderin. De sproeiarmen zijn van RVS en er zijn twee power sproeiers.