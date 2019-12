Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geïntegreerde vaatwasser NEFF S511A50X0E is een model voor 12 couverts met koolborstelloze motor, intensief, auto, eco en snel programma en een bestekkorf die niet verplaatst kan worden. Hij is gelijk aan Siemens SN614X02AE, die alleen in design een beetje verschilt, en aan SN614X01AE die IntensiveZone als extra functie heeft.