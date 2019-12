Hotpoint LFF 8314E X EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande LFF 8314 E is verkrijgbaar in een witte en in een zilveren uitvoering. In het eerste geval eindigt het typenummer op EU, in het tweede geval op X EU. De modellen van Hotpoint hebben een van de laagste scores voor schoonwassen. Ze hebben moeite om veel van de bevuilingen te verwijderen.