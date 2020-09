Inventum VVW6030AS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze vrijstaande Inventum VVW6030AW biedt plaats aan 13 couverts. De machine kan ook onder een aanrecht worden ingebouwd. Voor gemiddeld vuile vaat heeft de vaatwasser een ecoprogramma. Er is geen automatisch programma. Verder kan o.a. de optie halve belading worden gekozen en is er een hygieneprogramma. Handig: de vaatwasser geeft aan hoe lang het programma nog duurt. De zilveren VVW6030AS is technisch gelijk.