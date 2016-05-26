Een aantal wasprogramma's op de vaatwasser wordt door bijna iedereen gebruikt. Andere programma's worden door veel mensen nooit gebruikt, zo blijkt uit onze enquêtes. Lees wat de verschillende programma's doen en bedenk of ze handig kunnen zijn voor jou.

Standaard programma's

Deze programma's vind je op de meeste vaatwassers en worden vaak of regelmatig gebruikt.

Bekijk de resultaten van het automatische en ecoprogramma in de vaatwasservergelijker.

Mogelijk handige programma's

Deze programma’s worden af en toe gebruikt. Een groot deel van de geênqueteerden gebruikt ze nooit. Niet alle vaatwassers hebben deze programma’s. Check welke programma's jij handig vindt.

In de vergelijker vind je welke programma's de geteste vaatwassers hebben. Lees ook welke extra opties een vaatwasser kan hebben. Denk daarbij aan het automatisch opengaan van de deur en verstelbare en inklapbare rekken.

Programma's via een smartphone-app

Er zijn ook vaatwassers die je met een app kunt bedienen. Je start de vaatwasser via de app en je ziet wanneer hij klaar is. Vaak kun je ook nog extra programma's kiezen.