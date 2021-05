Eerste indruk: Bob mini vaatwasser

Eerste indruk|De nieuwe Bob mini vaatwasser is een vrolijke toevoeging aan een kleine keuken in een (tiny) huis, in de camper of caravan of in de boot. Is hij ook handig en wast hij goed schoon?

Conclusie

Bob ziet er leuk uit en heeft een hoge aaibaarheidsfactor. Door zijn presentatie (ook online en in de handleiding) is hij bijna menselijk. Hij past op het aanrecht, maar is dan alsnog wel fors. Ook als je hem bijvoorbeeld in een camper zou zetten.

Er past niet echt veel in Bob. Dat betekent dat je waarschijnlijk pannen met de hand moet afwassen. Eigenlijk is het dan een kleine moeite om de rest van je vaat ook maar op de hand te doen. In plaats van Bob het klusje te laten klaren. Zeker voor zijn prijs.

Voordelen van Bob

Hij past op je aanrecht onder de bovenste keukenkastjes.

Hij is te gebruiken op plaatsen zonder dat je een wateraansluiting nodig hebt, omdat je hem kunt vullen onder de kraan.

Vaatwasmiddelcassettes worden hergebruikt en kun je gratis terugsturen.

Je ziet bij elk programma hoelang het duurt, hoeveel water hij nodig heeft en op hoeveel graden hij wast.

De deur opent automatisch als je hem rechtsboven aanraakt.

Nadelen van Bob

Bob herkende de cassette regelmatig niet, terwijl die wel goed was vastgeklikt. De klantenservice reageert pas na enkele dagen op onze vragen hierover.

Bij het handmatig vullen met water knoei je snel. Het zou makkelijker gaan als er standaard een kan bij geleverd wordt. Deze kun je wel los kopen voor €15.

Bob krijgt de vaat met het dagelijkse programma niet brandschoon.

Gebruiksaanwijzing is vrij duidelijk en bevat veel afbeeldingen, maar hij is niet in het Nederlands. Als je informatie zoekt op de website kom je via sommige links op de Franse website en sommige pagina’s zijn niet beschikbaar.

Het snoer is vrij kort (1,5 meter).

Hij heeft een lange levertijd: 8 tot 10 weken.

Hoe Bob werkt

Wateraanvoer en -afvoer

Bij het eerste gebruik moet je de taal instellen en welke wateraanvoer je gaat gebruiken. Je kunt Bob op 2 manieren voorzien van water:

Het geïntegreerde waterreservoir aan de voorkant vullen. Dat kan met een kan of als het past direct onder de kraan. Je kunt Bob vullen met warm en koud water. Het vullen is een beetje onhandig, je morst snel.

Aansluiten op conventionele waterleiding. Schaf hiervoor de Easywater toevoerslang extra aan (€9). Wij hebben zonder deze slang getest.

Water afvoeren gaat via een afvoerslang (1,5 m). Die plaats je in de gootsteen, in een emmer of jerrycan. Of je sluit hem aan op je vaste afvoer. In de eerste 3 gevallen zet je de slang vast met een speciale houder. Je kunt hem dus ook gebruiken als je geen gootsteen in de buurt hebt.

Vaatwasmiddel

Bob werkt met Bob pop-cassettes. Eén cassette is goed voor 30 was- en spoelbeurten. Je kunt de Bob-cassette retourneren. Hij wordt dan hergebruikt (minimaal 1000 keer). Het retourneren van de cassette is gratis. De cassettes zijn van 100% gerecycled plastic. Bij het pre-ordermodel krijg je een set cassettes meegeleverd.

Bob-cassettes zijn gevuld met een ultra-geconcentreerd reinigingsmiddel. Volgens Bob is dit middel ongeveer 4 keer zo geconcentreerd als vergelijkbare producten op de markt. En hebben ze daardoor 4 keer minder kunststofverpakkingen nodig. Daarnaast claimen ze 70% minder plastic afval.

Bob heeft wel moeite om zijn cassettes te herkennen. Tijdens het gebruiken van Bob gaf hij meermaals de melding dat er geen cassette geplaatst was. Terwijl wij die wel op de juiste manier in Bob geklikt hadden.

Reinigingsmiddel voor de machine

Voor een schoonmaakbeurt van Bob zelf is er de rock’n’roll-cassette. Je draait dan het schoonmaakprogramma met een lege Bob. Als je de rock’n’roll-cassette hebt gebruikt, stuur je hem terug naar Daan Tech waar ze hem weer bijvullen. Daan Tech adviseert elke 90 wasbeurten een rock’n’roll-cassette te gebruiken.

Op de site kun je een set met 3 pop-cassettes en 1 rock’n’roll-cassette bestellen voor €30. Je hoeft overigens geen Bob-cassette te gebruiken. Je kunt ook gewoon vaatwasmiddel gebruiken. Dat doe je direct in de korf.

Wifi-koppeling

Je kunt Bob aansluiten op wifi om updates en nieuwe programma’s te downloaden in de toekomst. Als je hem gekoppeld hebt, kun je direct nieuwe cassettes bestellen.

Wat past er in Bob?

Volgens de website kun je in Bob 6 borden, 6 glazen en bestek kwijt of 16 glazen tegelijkertijd. Er is ruimte voor 2 couverts. Er zouden ongeveer 4 borden (met een maximale diameter van 29 cm), 2 glazen, 2 kopjes, 1 kom, 1 pan en bestek (messen, vorken, lepels) in moeten passen.

In de praktijk ligt dat wel aan de afmetingen van je servies. Wij vonden het best lastig om de vaat van 2 personen er in te passen. Bob is meer geschikt voor gebruik voor een 1-persoonshuishouden. Of je moet Bob meerdere keren per dag aanzetten. Pannen zijn een uitdaging om in Bob te zetten. En als je die dan toch al met de hand gaat afwassen, dan is het een kleine moeite om de rest van de vaat ook mee te nemen.

Bob zou volgens de maker heel zuinig zijn met water en slechts 3 liter water gebruiken. Het klopt dat vaatwassers met een normale grootte veel meer water gebruiken, namelijk zo'n 10 tot 15 liter. Maar in gewone vaatwassers past natuurlijk veel meer vaat: 12 tot 15 couverts ten opzichte van de 1,5 couvert die wij in Bob kwijt konden. Per couvert ben je met Bob dus juist 1,5 tot 2 keer meer water kwijt.

Wordt de vaat schoon?

Opvallend is dat in de handleiding staat dat je erg aangekoekte pannen eerst moet weken in heet water. Dit is niet gebruikelijk en wordt nooit aangeraden bij normale vaatwassers. Na het draaien van het dagelijkse programma ('daily') is onze vaat grotendeels schoon. Maar we zien nog wat contouren van vlekken op het bord. En Bob heeft moeite om de koffiekopjes goed schoon te krijgen.

De vaat is wel droog, behalve de bovenkant van de kopjes, wat gebruikelijk is.

Bob heeft 5 verschillende programma's:

Express (20 minuten; 2,9 liter; 65 graden)

Dagelijks (50 minuten; 3,8 liter; 68 graden)

Intensief (91 minuten; 3,8 liter; 70 graden)

Glazen (15 minuten; 1,9 liter; 65 graden)

Eco (90 minuten; 3,8 liter, 50 graden)

Bob claimt ook snel te wassen en dat klopt wel. Zo duurt het eco-programma van Bob 1,5 uur, waar een normale vaatwasser gemiddeld 3,5 uur nodig heeft. Maar daarin was je natuurlijk ook veel meer vaat.

Kleur en afmetingen

Bob is wel een echte blikvanger: hij ziet er leuk uit op het aanrechtblad. Hij heeft een retro-design en je kunt zelf kiezen welke kleur in je keuken past. Bob zelf is er in zwart en wit. Zijn deur is er maar liefst in 13 kleuren.

Bob is 49 cm diep, 34 cm breed en 49 cm hoog. Hij weegt 10 kg en heeft een stroomkabel van 1,5 meter, wat aan de korte kant is.