Wasdroger aansluiten

Luchtafvoer

Je hebt alleen wat aan een luchtafvoerdroger als je de vochtige lucht via een gat in de muur of een raam naar buiten kunt afvoeren. De afvoerslang of buis kun je op verschillende plekken aansluiten op de droger, meestal aan de achterkant, rechts of links. De buis voor de luchtafvoer mag niet te lang zijn en niet teveel nauwe bochten hebben. Met een korte slang of buis droogt het apparaat sneller en zuiniger.

Waterafvoer

Als je geen lucht naar buiten kunt afvoeren (of als je een luchtafvoerdroger niet zuinig genoeg vindt), dan kun je een condensdroger kopen. Die vangt het vocht op in een condensbak. Maar de meeste condensdrogers kun je ook aansluiten op de afvoer. Soms moet je daarvoor een extra slang aanschaffen.

Voor het afvoeren van water kan de droger worden aangesloten op de sifon van de wastafel of de afvoer van de wasmachine. Bekijk de gebruiksaanwijzing voor het bevestigen van de afvoerslang. Het afvoeren van water kan ook rechtstreeks in een wastafel, wasbak of een putje in de vloer. Let er dan wel op dat de afvoerslang niet weg kan glijden.

Lawaai

Het verschilt behoorlijk hoeveel lawaai wasdrogers maken. Als je wasdroger vlakbij de woonkamers staat kan dat een probleem zijn. Op het energielabel staat hoeveel geluid een wasdroger maakt, in decibel (dB). Wij beoordelen het lawaai met behulp van een panel. Dit panel beoordeelt hoeveel geluid de machine maakt en of het geluid storend is.

Draairichting van de deur

In een kleine ruimte kan de draairichting van de deur van belang zijn. En als je de droger op je wasmachine zet, is het handig als beide deuren naar dezelfde kant opengaan. De deur van een droger gaat meestal naar rechts open en de draairichting is niet altijd aanpasbaar. Het aanpassen vereist wat installatiewerk. In onze wasdrogervergelijker kun je filteren op de draairichting van de deur.

Condensatie-efficiëntie

Condensdrogers laten het vocht in de lucht condenseren en vangen dat op in een condensbak, of ze voeren het af naar het riool. Maar sommige condensdrogers zijn niet zo goed in dat condenseren. De lucht die ze uitstoten is dan nog heel vochtig, waardoor je washok vochtig wordt.

Hoe goed drogers het vocht uit de lucht halen wordt condensatie-efficiëntie genoemd. Als de ruimte slecht is geventileerd kun je door een wasdroger met een slechte condensatie-efficiëntie zelfs last krijgen van schimmelvorming. Bij drogers wordt op het energielabel ook de condensatie-efficiëntieklasse vermeld. De hoogste klasse is A. In onze test wasdrogers bepalen we de condensatie-efficiëntie zelf en geven er een rapportcijfer voor.

Omgevingstemperatuur

De temperatuur waarbij een droger goed werkt, ligt in principe tussen de 5 en 35 °C. Je kunt er van uitgaan dat een droger meer energie gaan verbruiken, en wellicht minder goed zal werken, als de omgevingstemperatuur lager is. Dus een droger zet je bij voorkeur niet in een onverwarmde ruimte.

Afmetingen

Hierin is niet veel variatie. Bijna alle drogers hebben een standaard breedte van 60 cm en zijn 84 tot 85,5 cm hoog. De diepte varieert van 57,5 tot 68 cm.

Stapelen op de wasmachine

Om ruimte te sparen kun je de droger bovenop de wasmachine plaatsen. Andersom (de wasmachine op de droger) is vanwege de trillingen en het gewicht geen goed idee. Bij sommige drogers is voor het stapelen een door de fabrikant gemaakt tussenstuk (ook stapelset of stapelkit) te koop. Er zijn daarnaast universele stapelkits. Het is een goed idee om een anti-trillingsmat onder de wasmachine en/of droger te plaatsen. Als je stapelt, is het handig als de deur van de wasmachine en -droger naar dezelfde kant open gaan.

Installatie onder een werkblad

Wil je de droger onder een werkblad plaatsen? Zorg dan dat er voldoende ruimte boven, naast en achter de machinevrij is. Plaats eventueel een ventilatierooster in het achterste gedeelte van het werkblad. Bij veel drogers kan het bovenblad gedemonteerd worden voor extra ruimte. Er is soms een onderbouwset te koop met een afdekplaat die het bovenblad vervangt.

Gasdroger aansluiten

Een gasdroger moet worden aangesloten op elektriciteit en (door een installateur) op een gasleiding. Het is een afvoerdroger, dus voor de afvoer van de vochtige lucht is een buis door een raam of muur nodig.

Installatietips

Heb je een droger aangeschaft en ben je klaar om hem te gaan plaatsen? Let dan op het volgende:

Zorg dat niets voor de opening van de luchttoevoer staat.

Zet niets voor het afvoerrooster van de warme lucht.

Zet het apparaat op een stabiel horizontaal vlak en waterpas, om trillingen en geluid te beperken. De meeste drogers hebben stelvoeten waarmee de hoogte 1 tot 3 cm aangepast kan worden.

De afstand tussen de onderkant van het apparaat en de vloer mag niet worden verkleind door uitstekende planken of hoogpolig tapijt. Er moet genoeg ruimte zijn om de warmte af te voeren.

Zet de wasdroger op een schone plaats waar geen vuil en stof kan ophopen.

Bij een luchtafvoerdroger wordt lucht naar buiten afgevoerd. Zorg dat er luchtaanvoer is in de ruimte waar de droger staat.

Een afvoerdroger gebruikt minder energie in een warme ruimte dan in een koude ruimte.

Ook bij een condens- en warmtepompdroger is het belangrijk dat de ruimte gelucht wordt om de droger zo efficiënt mogelijk te laten werken.

