Wasdroger aansluiten

Warmtepompdroger aansluiten

Bij een warmtepompdroger wordt het vocht opgevangen in een condensopvangbak. Je kunt die handmatig legen, maar je kunt het water meestal ook afvoeren via een afvoerslang. Bij de meeste wasdrogers wordt zo’n slang meegeleverd.

In de gebruiksaanwijzing staat hoe je de afvoerslang bevestigt.

Bekijk en vergelijk:

Wasdrogers die je op de waterafvoer kunt aansluiten

Geschikte plek

Zet de droger op een geschikte plek:

Zet de droger op een stabiel horizontaal vlak en waterpas. Zo verminder je trillingen en geluid. De meeste drogers hebben stelvoeten. Daarmee kun je de hoogte 1 tot 3 cm aanpassen.

Verklein de afstand tussen de onderkant van het apparaat en de vloer niet door uitstekende planken of hoogpolig tapijt. Er moet genoeg ruimte zijn om de warmte af te voeren.

Zet de wasdroger op een schone plaats waar geen vuil en stof kan ophopen.

Omgevingstemperatuur

Een droger werkt in principe goed bij een temperatuur tussen de 5 en 35°C. Toch kan een droger het beste in een verwarmde ruimte van ongeveer 20°C staan. Bij een lagere of hogere temperatuur zal hij minder goed werken. De was wordt minder goed droog, de droogprogramma's duren langer en hij verbruikt meer energie.

Stapelen op de wasmachine

Je bespaart ruimte door de droger bovenop de wasmachine te plaatsen. Andersom (de wasmachine op de droger) is vanwege de trillingen en het gewicht geen goed idee.

Bij sommige drogers is voor het stapelen een door de fabrikant gemaakt tussenstuk (ook stapelset of stapelkit) te koop. Er zijn ook universele stapelkits. Het is een goed idee om een anti-trillingsmat onder de wasmachine en/of droger te plaatsen. Als je stapelt, is het handig als de deur van de wasmachine en -droger naar dezelfde kant open gaan.

Installatie onder een werkblad

Wil je de droger onder een werkblad plaatsen? Zorg dan dat er voldoende ruimte boven, naast en achter de machine vrij is. Plaats eventueel een ventilatierooster in het achterste gedeelte van het werkblad. Bij veel drogers kan het bovenblad gedemonteerd worden voor extra ruimte. Er is soms een onderbouwset te koop met een afdekplaat die het bovenblad vervangt.

Houd rekening met lawaai

Het verschilt behoorlijk hoeveel lawaai wasdrogers maken. Als je wasdroger vlakbij de woonkamer staat kan dat een probleem zijn. Op het energielabel staat hoeveel geluid een wasdroger maakt in decibel (dB). In onze test beoordelen experts hoeveel geluid de machine maakt en hoe storend dit geluid is.

Bekijk en vergelijk: Ben je ingelogd met het Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd lidmaatschap? Dan zie je hieronder de wasdrogers die een goede score krijgen voor geluid in onze test. Ben je niet ingelogd? Dan zie je de wasdrogers die volgens het energielabel maximaal 60 dB aan geluid maken.

Draairichting van de deur

In een kleine ruimte kan de draairichting van de deur belangrijk zijn. En als je de droger op je wasmachine zet, is het handig als beide deuren naar dezelfde kant opengaan.

De deur van een droger gaat meestal naar rechts open. Bij ongeveer de helft van de wasdrogers kun je de draairichting aanpassen door de scharnieren te passen. Dan maak je de deurscharnieren los en bevestig je de deur in de andere richting. Dit is geen ingewikkelde klus.

In onze wasdrogervergelijker kun je filteren op de draairichting van de deur.

Vocht in de ruimte

Warmtepomp- en condensdrogers laten het vocht in de lucht condenseren en vangen dat op in een condensbak. Of ze voeren het af naar het riool. Maar sommige drogers zijn niet zo goed in condenseren. De lucht die ze uitstoten is dan nog heel vochtig, waardoor je washok vochtig wordt.

Hoe goed drogers het vocht uit de lucht halen wordt condensatie-efficiëntie genoemd. Als de ruimte slecht is geventileerd kun je door een wasdroger met een slechte condensatie-efficiëntie zelfs last krijgen van schimmelvorming. Bij drogers wordt op het energielabel ook de condensatie-efficiëntieklasse vermeld. De hoogste klasse is A. In onze test wasdrogers bepalen we de condensatie-efficiëntie zelf en geven er een rapportcijfer voor.

Bekijk en vergelijk:

Wasdrogers die goed scoren op condensatie-efficiëntie