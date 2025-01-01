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Wasdroogcombinaties vergelijken

Laatste update van de test: 31 maart 2026|

Een wasdroogcombinatie is een wasmachine en een wasdroger in 1. Je koopt een was-droogcombinatie als je geen ruimte of budget hebt voor 2 losse machines.

  • Hisense WD3S9043BW3
    HisenseWD3S9043BW3
    D|9 kg|6 kg
  • Beko BM5DFT4841A IronFinish
    BekoBM5DFT4841A IronFinish
    D|8 kg|5 kg

    € 570,-

    Richtprijs

  • Hisense WD3S9043BB3
    HisenseWD3S9043BB3
    D|9 kg|6 kg
  • Samsung WD90DG5B15BHEN
    SamsungWD90DG5B15BHEN
    D|9 kg|6 kg
  • Whirlpool WPD 2836W ADS BE
    WhirlpoolWPD 2836W ADS BE
    D|12 kg|8 kg
  • Siemens WN34A100NL 2026
    SiemensWN34A100NL 2026
    E|8 kg|5 kg
  • Bosch WNA13400NL 2026
    BoschWNA13400NL 2026
    E|8 kg|5 kg
  • AEG LWR9506BN4
    AEGLWR9506BN4
    B|10 kg|6 kg

    € 1.350,-

    Richtprijs

  • LG W4X1085NWB
    LGW4X1085NWB
    E|8 kg|5 kg
  • Siemens WN54G2A7NL
    SiemensWN54G2A7NL
    D|10,5 kg|6 kg

    € 1.250,-

    Richtprijs

  • Miele WTI 370 WPM
    MieleWTI 370 WPM
    D|8 kg|5 kg
  • LG GD3R509S0  
    LGGD3R509S0  
    D|9 kg|6 kg
  • Samsung WD90DG6B85BK
    SamsungWD90DG6B85BK
    D|9 kg|6 kg
  • Bosch WNG24406NL
    BoschWNG24406NL
    D|9 kg|6 kg
  • AEG LWR76144
    AEGLWR76144
    D|11 kg|7 kg
  • AEG LWR7586CUB
    AEGLWR7586CUB
    D|8 kg|5 kg
  • Bosch WNC254A0NL
    BoschWNC254A0NL
    D|10 kg|6 kg
    Expert review
  • Siemens WN54C2A0NL
    SiemensWN54C2A0NL
    D|10 kg|6 kg
    Expert review

Was-droogcombinatie kopen

Een klein appartement en geen ruimte voor een wasmachine én wasdroger, maar wil je wel de was elektrisch drogen? Dan koop je een was-droogcombi.

De voordelen van een wasmachine-drogercombinatie zijn:

  • Minder handelingen, zeker met een non-stopprogramma
  • Je hoeft geen condensbak te legen

Maar er zijn ook nadelen aan een wasdroogcombinatie:

  • Een was-droogcombinatie verbruikt meer energie dan een losse wasmachine en droger
  • Droogt slechts een halve trommel per keer
  • Is een stuk langzamer dan een losse droger

Koop dus alleen een wasdroogcombi als je niet anders kunt. En koop er een die zo goed en zuinig mogelijk is. Wij helpen je een goede was-droogcombi voor jou te kopen.

Was-droogcombinaties getest

We hebben sinds juli 2022 nieuwe was-droogcombinaties in de test. We hebben testresultaten van Miele, Bosch, AEG en andere merken. We testen de was-drogercombinaties onder andere op hoe goed ze de was schoon en droog krijgen, hoeveel water en energie ze daarbij gebruiken, hoeveel lawaai ze maken en hoe makkelijk de was-droogcombinaties in het gebruik zijn.

De beste wasdroogcombi's zijn duurder dan alleen een wasmachine, maar meestal wel goedkoper dan een aparte wasmachine en wasdroger van hetzelfde merk. 

Was-droogcombinaties vergelijken

Om voor jou de juiste wasdroogcombi te vinden, vergelijk je ze op de testresultaten en andere eigenschappen. Filter de wasdroogcombinaties op bijvoorbeeld vulcapaciteit, energiegebruik, geluid en opties zoals trommelverlichting. Vergelijk de machines met elkaar om te zien welke was-droogcombinatie het best aan jouw wensen voldoet.

Wasdroogcombinaties per merk