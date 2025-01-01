Wasdroogcombinaties vergelijken

Een wasdroogcombinatie is een wasmachine en een wasdroger in 1. Je koopt een was-droogcombinatie als je geen ruimte of budget hebt voor 2 losse machines.

Was-droogcombinatie kopen

Een klein appartement en geen ruimte voor een wasmachine én wasdroger, maar wil je wel de was elektrisch drogen? Dan koop je een was-droogcombi.

De voordelen van een wasmachine-drogercombinatie zijn:

Minder handelingen, zeker met een non-stopprogramma

Je hoeft geen condensbak te legen

Maar er zijn ook nadelen aan een wasdroogcombinatie:

Een was-droogcombinatie verbruikt meer energie dan een losse wasmachine en droger

Droogt slechts een halve trommel per keer

Is een stuk langzamer dan een losse droger

Koop dus alleen een wasdroogcombi als je niet anders kunt. En koop er een die zo goed en zuinig mogelijk is. Wij helpen je een goede was-droogcombi voor jou te kopen.

Was-droogcombinaties getest

We hebben sinds juli 2022 nieuwe was-droogcombinaties in de test. We hebben testresultaten van Miele, Bosch, AEG en andere merken. We testen de was-drogercombinaties onder andere op hoe goed ze de was schoon en droog krijgen, hoeveel water en energie ze daarbij gebruiken, hoeveel lawaai ze maken en hoe makkelijk de was-droogcombinaties in het gebruik zijn.

De beste wasdroogcombi's zijn duurder dan alleen een wasmachine, maar meestal wel goedkoper dan een aparte wasmachine en wasdroger van hetzelfde merk.

Was-droogcombinaties vergelijken

Om voor jou de juiste wasdroogcombi te vinden, vergelijk je ze op de testresultaten en andere eigenschappen. Filter de wasdroogcombinaties op bijvoorbeeld vulcapaciteit, energiegebruik, geluid en opties zoals trommelverlichting. Vergelijk de machines met elkaar om te zien welke was-droogcombinatie het best aan jouw wensen voldoet.