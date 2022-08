Hoe wij wasdroogcombinaties testen

Wasdroogcombinaties in de test

We testen wasdroogcombinaties met een maximaal vulgewicht van 7 t/m 10 kg, van verschillende merken en prijzen. We selecteren welke wasdroogcombinaties we gaan testen op basis van (verwachte) verkoopcijfers. We kopen de wasdroogcombinaties die we testen zelf in de winkel en testen ze in een gespecialiseerd testlab.

Wassen

We testen de wasprestaties met 2 wasprogramma’s:

Katoenprogramma op 40 graden

Programma voor synthetische was op 30 graden

We beoordelen de wasdroogcombinaties op de volgende punten:

Hoe schoon wordt de was?

Hoe goed wordt de was uitgespoeld?

Hoe goed centrifugeert de machine?

Hoe lang duurt het wasprogramma?

Hoeveel energie verbruikt de machine?

Hoeveel water verbruikt de machine?

We testen de wasprestaties van de wasdroogcombinaties op precies dezelfde manier als bij de wasmachines. Je kunt de testresultaten dus met elkaar vergelijken.

Drogen

We testen de droogprestaties met 2 droogprogramma’s:

Katoen

Synthetisch

We beoordelen de wasdroogcombinaties op de volgende punten:

Hoe droog wordt de was? En komt dit overeen met het gekozen programma?

Hoe gelijkmatig droogt de was?

Hoe gekreukt komt de was uit de droger?

Hoe lang duurt het droogprogramma?

Hoeveel energie verbruikt de machine?

Hoeveel water verbruikt de machine?

We testen de droogprestaties van de wasdroogcombinaties op precies dezelfde manier als bij de wasdrogers. Je kunt de testresultaten dus met elkaar vergelijken.

Wassen én drogen

Wasdroogcombinaties hebben ook programma’s die wasgoed wassen én drogen. We testen de prestaties van dit gecombineerde programma met 2 programma’s:

Katoen

Synthetisch

We beoordelen de prestaties van dit gecombineerde programma op dezelfde manier als de losse was- en droogprogramma’s, zodat je de resultaten met elkaar kunt vergelijken.

Gebruiksgemak en lawaai

Onze experts beoordelen ook hoe makkelijk de machine werkt. Ze letten hierbij onder andere op:

Het vullen en leeghalen van de trommel

Het instellen van het juiste programma

De informatie die je krijgt over het programma tijdens het wassen

Onderhoud

Gebruiksaanwijzing

Ook beoordelen ze hoeveel geluid de wasdroogcombinatie maakt tijdens het wassen, centrifugeren en het drogen.

