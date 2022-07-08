Hoe wij wasdroogcombinaties testen

Irene la Faille Expert wasdroogcombinatiesBijgewerkt op:13 februari 2026
We testen de wasprestaties met 2 wasprogramma’s:
We beoordelen de wasdroogcombinaties op de volgende punten:
We testen de wasprestaties van de wasdroogcombinaties op precies dezelfde manier als bij wasmachines. Je kunt de testresultaten dus met elkaar vergelijken.
We testen de droogprestaties met 2 droogprogramma’s:
We beoordelen de wasdroogcombinaties op de volgende punten:
We testen de droogprestaties van de wasdroogcombinaties op precies dezelfde manier als bij wasdrogers. Je kunt de testresultaten dus met elkaar vergelijken.
Wasdroogcombinaties hebben ook programma’s die wasgoed wassen én drogen. We testen de prestaties van dit gecombineerde programma met 2 programma’s:
We beoordelen de prestaties van dit gecombineerde programma op dezelfde manier als de losse was- en droogprogramma’s. Zo kun je de resultaten met elkaar vergelijken.
Onze experts beoordelen ook hoe makkelijk de machine werkt. Ze letten hierbij onder andere op:
De labexperts beoordelen het geluid dat de wasdroogcombinatie maakt tijdens het wassen, centrifugeren en drogen.
We berekenen de Beste Koop op basis van aankoopprijs en verbruikskosten over 8 jaar. Hiervoor gebruiken we de energie- en waterprijzen van november 2025. De verbruikskosten baseren we op:
We testen wasdroogcombinaties met een vulgewicht van 7 t/m 10 kg (voor katoenwas) van verschillende merken en prijzen. We selecteren welke wasdroogcombinaties we gaan testen op basis van (verwachte) verkoopcijfers. De wasdroogcombinaties die we testen kopen we zelf in de winkel en testen we in een gespecialiseerd testlab.