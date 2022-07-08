Hoe wij wasdroogcombinaties testen

Wassen (40%)

We testen de wasprestaties met 2 wasprogramma’s:

Katoenprogramma op 40 graden

Programma voor synthetische was op 30 graden

We beoordelen de wasdroogcombinaties op de volgende punten:

Hoe schoon wordt de was?

Hoe goed wordt de was uitgespoeld?

Hoe goed centrifugeert de machine?

Hoelang duurt het wasprogramma?

Hoeveel energie verbruikt de machine?

Hoeveel water verbruikt de machine?

We testen de wasprestaties van de wasdroogcombinaties op precies dezelfde manier als bij wasmachines. Je kunt de testresultaten dus met elkaar vergelijken.

Drogen (15%)

We testen de droogprestaties met 2 droogprogramma’s:

Katoen (kastdroog)

Synthetisch (droog)

We beoordelen de wasdroogcombinaties op de volgende punten:

Hoe droog wordt de was? En komt dit overeen met het gekozen programma?

Hoe gelijkmatig droogt de was?

Hoe gekreukt komt de was uit de droger?

Hoelang duurt het droogprogramma?

Hoeveel energie verbruikt de machine?

Hoeveel water verbruikt de machine?

We testen de droogprestaties van de wasdroogcombinaties op precies dezelfde manier als bij wasdrogers. Je kunt de testresultaten dus met elkaar vergelijken.

Wassen en drogen gecombineerd (25%)

Wasdroogcombinaties hebben ook programma’s die wasgoed wassen én drogen. We testen de prestaties van dit gecombineerde programma met 2 programma’s:

Katoen (kastdroog)

Synthetisch (kastdroog)

We beoordelen de prestaties van dit gecombineerde programma op dezelfde manier als de losse was- en droogprogramma’s. Zo kun je de resultaten met elkaar vergelijken.

Gebruiksgemak (15%)

Onze experts beoordelen ook hoe makkelijk de machine werkt. Ze letten hierbij onder andere op:

Vullen en leeghalen van de trommel

Instellen van het juiste programma

De informatie die je ziet terwijl de machine draait

Onderhoud

Gebruiksaanwijzing

Geluid (5%)

De labexperts beoordelen het geluid dat de wasdroogcombinatie maakt tijdens het wassen, centrifugeren en drogen.

Over de Beste Koop bij wasdroogcombinaties

We berekenen de Beste Koop op basis van aankoopprijs en verbruikskosten over 8 jaar. Hiervoor gebruiken we de energie- en waterprijzen van november 2025. De verbruikskosten baseren we op:

2 katoenwassen per week en 1 synthetische was per 2 weken (alleen wassen)

2 katoenwassen en 1 synthetische was per maand (alleen drogen)

1 katoenwas per week en 1 synthetische was per maand (gecombineerd wassen en drogen)

Wasdroogcombinaties in de test

We testen wasdroogcombinaties met een vulgewicht van 7 t/m 10 kg (voor katoenwas) van verschillende merken en prijzen. We selecteren welke wasdroogcombinaties we gaan testen op basis van (verwachte) verkoopcijfers. De wasdroogcombinaties die we testen kopen we zelf in de winkel en testen we in een gespecialiseerd testlab.