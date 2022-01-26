Gebruikstips voor je wasdroogcombinatie

Apart wassen en drogen of non-stop

Een wasdroogcombinatie heeft veel programma's. Zoals programma's voor alleen wassen of drogen, maar ook gecombineerde programma's die je wasgoed wassen én drogen in 1 beurt.

Specifieke programma's

Elke wasdroogcombinatie heeft standaardprogramma’s voor katoen en synthetisch wasgoed. Wil je energie besparen? Kies dan het eco 40-60 programma. Er zijn ook speciale programma’s, bijvoorbeeld voor spijkerbroeken of beddengoed.

Opties bij programma's

Naast de programma’s heeft een wasdroogcombinatie mogelijkheden om een programma aan te passen. Zo kun je het programma verkorten of zuiniger wassen. Ook uitgestelde start is een handige optie om de was- of droogbeurt op een later tijdstip te plannen.

Bekijk en vergelijk:

In de vergelijker onder specificaties vind je per apparaat welke programma's en opties het heeft.