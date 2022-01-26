Gebruikstips voor je wasdroogcombinatie

Een wasdroogcombinatie is een flinke investering. Als je hem op de juiste manier gebruikt, gaat hij het langst mee. Met onze tips haal je het meeste uit je wasdroogcombinatie.
Expert wasdroogcombinaties
Met deze tips bespaar je op energie- en waterverbruik:
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Al onze bespaartips voor een huishouden
Let hierop als je een nieuwe wasdroogcombinatie goed wilt installeren:
Apart wassen en drogen of non-stop
Een wasdroogcombinatie heeft veel programma's. Zoals programma's voor alleen wassen of drogen, maar ook gecombineerde programma's die je wasgoed wassen én drogen in 1 beurt.
Specifieke programma's
Elke wasdroogcombinatie heeft standaardprogramma’s voor katoen en synthetisch wasgoed. Wil je energie besparen? Kies dan het eco 40-60 programma. Er zijn ook speciale programma’s, bijvoorbeeld voor spijkerbroeken of beddengoed.
Opties bij programma's
Naast de programma’s heeft een wasdroogcombinatie mogelijkheden om een programma aan te passen. Zo kun je het programma verkorten of zuiniger wassen. Ook uitgestelde start is een handige optie om de was- of droogbeurt op een later tijdstip te plannen.
Bekijk en vergelijk:
In de vergelijker onder specificaties vind je per apparaat welke programma's en opties het heeft.
Stinkt je wasdroogcombinatie? Of heb je last van kalkaanslag of een verstopping? Een machine die je goed onderhoudt, gaat langer mee. Een aantal belangrijke tips zijn:
Het onderhoud van een wasdroogcombinatie lijkt erg op het onderhoud van een gewone wasmachine.
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Tips voor het schoonmaken van een wasmachine
In de supermarkt liggen allerlei wasmiddelen. Welk wasmiddel gebruik je waarvoor?
Witwasmiddel
Voor witte was en eventueel voor kleurechte bonte was.
Bontwasmiddel
Bevat kleurbeschermers en voorkomt de overdracht van kleuren. Speciale zwart-wasmiddelen zijn niet per se nodig.
Fijnwas- en/of wolwasmiddel
Deze zijn milder dan de bovenstaande middelen. Ze zijn geschikt voor kwetsbare synthetische stoffen, zijde en wol.
Let op: niet alle fijnwasmiddelen zijn geschikt voor wol.
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Verschillende soorten wasmiddelen
Test bontwasmiddelen
Test witwasmiddelen
Heb je een probleem met je wasmachine? Dan kun je stap voor stap bekijken wat in jouw situatie de beste oplossing is.
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