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gebruikstips

Gebruikstips voor je wasdroogcombinatie

Een wasdroogcombinatie is een flinke investering. Als je hem op de juiste manier gebruikt, gaat hij het langst mee. Met onze tips haal je het meeste uit je wasdroogcombinatie.

Snel naar:

  1. Bespaartips
  2. Wasdroogcombinatie installeren
  3. Was- en droogprogramma's en functies
  4. Wasdroogcombinatie schoonmaken en onderhouden
  5. Het juiste wasmiddel
  6. Reparatie, vervangen en afdanken

1

Bespaartips

Met deze tips bespaar je op energie- en waterverbruik:

  • Wastemperatuur
    Hoe lager de temperatuur, hoe meer energie je bespaart.
  • Eco 40-60 programma
    Het eco 40-60 programma voor wassen of drogen duurt langer, maar verbruikt minder energie.
  • Doseeradvies
    Volg het doseeradvies op de wasmiddelverpakking en meet de hoeveelheid af met een doseerhulp.
  • Volle trommel
    1 keer een volle trommel wassen en/of drogen kost minder energie dan 2 keer een halfvolle.
  • Combineer
    Combineer wasgoed dat strijkdroog en kastdroog moet zijn in één trommel. Haal het het strijkdroge wasgoed er eerder uit en laat de rest verder drogen. 

Lees meer over:
Al onze bespaartips voor een huishouden

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Wasdroogcombinatie installeren

Let hierop als je een nieuwe wasdroogcombinatie goed wilt installeren: 

  • Geschikte plek
    Kies een schone, droge ruimte waar de temperatuur liever niet onder de 15°C komt. Bij een lagere temperatuur werkt het apparaat minder goed.
  • Ondergrond
    Zorg voor een vlakke, stabiele en stevige ondergrond. Zo beperk je trillingen en lawaai.
  • Transportbeveiliging
    Verwijder de transportbouten voordat je de machine gebruikt. Bewaar ze voor de volgende keer dat je de machine wilt verplaatsen. 
  • Watertoevoer en -afvoer
    Sluit de waterslang aan en bevestig de afvoerslang.
  • Waterpas
    Zet de machine waterpas met de stelvoetjes.
  • Geaard stopcontact
    Sluit de wasdroogcombinatie aan op een geaard stopcontact.
Artikel wasdroogcombinaties

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Was- en droogprogramma's en functies

Apart wassen en drogen of non-stop
Een wasdroogcombinatie heeft veel programma's. Zoals programma's voor alleen wassen of drogen, maar ook gecombineerde programma's die je wasgoed wassen én drogen in 1 beurt. 

Specifieke programma's 
Elke wasdroogcombinatie heeft standaardprogramma’s voor katoen en synthetisch wasgoed. Wil je energie besparen? Kies dan het eco 40-60 programma. Er zijn ook speciale programma’s, bijvoorbeeld voor spijkerbroeken of beddengoed.

Opties bij programma's 
Naast de programma’s heeft een wasdroogcombinatie mogelijkheden om een programma aan te passen. Zo kun je het programma verkorten of zuiniger wassen. Ook uitgestelde start is een handige optie om de was- of droogbeurt op een later tijdstip te plannen. 

Bekijk en vergelijk:
In de vergelijker onder specificaties vind je per apparaat welke programma's en opties het heeft. 

wasprogramma’s wasmachine

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Wasdroogcombinatie schoonmaken en onderhouden

Stinkt je wasdroogcombinatie? Of heb je last van kalkaanslag of een verstopping? Een machine die je goed onderhoudt, gaat langer mee. Een aantal belangrijke tips zijn:

  • Regelmatig schoonmaken
  • Voorkom kalkaanslag
  • Voorkom verstopping

Het onderhoud van een wasdroogcombinatie lijkt erg op het onderhoud van een gewone wasmachine.

Lees meer over:
Tips voor het schoonmaken van een wasmachine

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Het juiste wasmiddel

In de supermarkt liggen allerlei wasmiddelen. Welk wasmiddel gebruik je waarvoor?

Witwasmiddel
Voor witte was en eventueel voor kleurechte bonte was. 

Bontwasmiddel
Bevat kleurbeschermers en voorkomt de overdracht van kleuren. Speciale zwart-wasmiddelen zijn niet per se nodig.

Fijnwas- en/of wolwasmiddel
Deze zijn milder dan de bovenstaande middelen. Ze zijn geschikt voor kwetsbare synthetische stoffen, zijde en wol. 
Let op: niet alle fijnwasmiddelen zijn geschikt voor wol.

Lees meer over: 
Verschillende soorten wasmiddelen
Test bontwasmiddelen
Test witwasmiddelen

Gebruikstips wasmiddelen en milieu

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Reparatie, vervangen en afdanken

Heb je een probleem met je wasmachine? Dan kun je stap voor stap bekijken wat in jouw situatie de beste oplossing is.

  1. Hoe groot is het probleem? Misschien is het eenvoudiger op te lossen dan je denkt. 
  2. Heb je nog garantie op je wasdroogcombinatie? Je hebt recht op een deugdelijk product. De wettelijke garantie is vaak langer dan de 2 jaar die vaak wordt gedacht. 
  3. Geen garantie meer? Bepaal of je de wasdroogcombinatie wilt repareren of vervangen.
  4. Zou je het mankement zelf kunnen repareren? Met behulp van instructies online en de juiste reserveonderdelen?
  5. Zo niet, schakel dan de juiste monteur in. 
  6. Overweeg de kosten van de reparatie en hoe lang de reparatie duurt. 
  7. Bereid de reparatie goed voor.
  8. Kan de wasdroogcombinatie niet meer gerepareerd, lever hem dan in voor recycling. 

Lees meer over:

wasmachine repareren
Test wasdroogcombinaties
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