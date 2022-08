Gebruikstips voor je wasdroogcombinatie

Een wasdroogcombinatie heeft veel programma's. Speciaal voor wassen, speciaal voor drogen, maar ook gecombineerde programma's die je wasgoed wassen én drogen in één beurt.

Er zijn altijd standaardprogramma's voor katoen was en synthetische was. Als je zuiniger wilt wassen, kun je kiezen voor het eco-programma. En er zijn veel programma's die specifiek zijn opgebouwd voor één type wasgoed.

Naast de was- en droogprogramma's heeft een wasdroogcombinatie ook verschillende opties. Je kunt vaak het gekozen programma aanpassen. Zo wordt het programma verkort of wast het zuiniger. Ook het uitstellen van de was- of droogbeurt naar een later tijdstip is een handige optie.

