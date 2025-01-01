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Professioneel getest!

De beste wasdroogcombinatie voor jou, door ons getest

Welke wasdroogcombinatie wast het beste en krijgt je was het snelst en gelijkmatig droog? En is daarbij ook nog eens energiezuinig? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf alle wasdroogcombinaties grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben wasdroogcombinaties voor je getest

Laatste update van de test: 31 maart 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke wasdroogcombinatie uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke wasdroogcombinaties goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testen wasdroogcombinaties op hoe schoon ze wassen, hoe goed ze drogen en hoeveel energie en water ze hierbij gebruiken. Ook testen we het gecombineerde was- en droogprogramma. Verder kijken we hoe eenvoudig je de wasdroogcombinatie bedient en hoeveel lawaai hij maakt. Lees meer over hoe wij wasdroogcombinaties testen.

  • Wasmachines - highlight 1 - schoonwassen

    1. Schoon en droog

    De meeste wasdroogcombinaties krijgen katoen- en synthetische was goed schoon. Net als gewone wasmachines spoelen ze wel slecht. Met het droogprogramma krijgen de meeste machines de was wel goed droog. Maar bij een aantal wasdroogcombinaties is de was nog vochtig. En het droogprogramma duurt vaak wel erg lang. 

  • Wasmachines - highlight 3 - spoelen

    2. Programmaduur

    Handig aan wasdroogcombinaties is dat je dit ook kunt combineren in één programma. Je stopt de was erin en hij komt er schoon én droog uit. Maar,dan moet je wel geduld hebben. Gemiddeld doen ze er zo'n 7 uur over, en de langzaamste zelfs bijna 11 uur!

  • Wasmachines - highlight 2 - zuinig

    3. Zuinig wassen en drogen

    Kies je een zuinige wasdroogcombinatie, dan kun je zo een paar honderd euro per jaar besparen aan energie en water. Wasdroogcombinaties met een warmtepompdroger drogen zuiniger dan die met een condensdroger. Maar dat heeft helaas geen invloed op hoe zuinig ze wa ssen.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen wasdroogcombinaties op deze en nog veel meer punten? En wat de best geteste wasdroogcombinatie is? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van wasdroogcombinaties en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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