Welke wasdroogcombinatie wast het beste en krijgt je was het snelst en gelijkmatig droog? En is daarbij ook nog eens energiezuinig? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf alle wasdroogcombinaties grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke wasdroogcombinatie uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke wasdroogcombinaties goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen wasdroogcombinaties op hoe schoon ze wassen, hoe goed ze drogen en hoeveel energie en water ze hierbij gebruiken. Ook testen we het gecombineerde was- en droogprogramma. Verder kijken we hoe eenvoudig je de wasdroogcombinatie bedient en hoeveel lawaai hij maakt. Lees meer over hoe wij wasdroogcombinaties testen.
De meeste wasdroogcombinaties krijgen katoen- en synthetische was goed schoon. Net als gewone wasmachines spoelen ze wel slecht. Met het droogprogramma krijgen de meeste machines de was wel goed droog. Maar bij een aantal wasdroogcombinaties is de was nog vochtig. En het droogprogramma duurt vaak wel erg lang.
Handig aan wasdroogcombinaties is dat je dit ook kunt combineren in één programma. Je stopt de was erin en hij komt er schoon én droog uit. Maar,dan moet je wel geduld hebben. Gemiddeld doen ze er zo'n 7 uur over, en de langzaamste zelfs bijna 11 uur!
Kies je een zuinige wasdroogcombinatie, dan kun je zo een paar honderd euro per jaar besparen aan energie en water. Wasdroogcombinaties met een warmtepompdroger drogen zuiniger dan die met een condensdroger. Maar dat heeft helaas geen invloed op hoe zuinig ze wassen.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen wasdroogcombinaties op deze en nog veel meer punten? En wat de best geteste wasdroogcombinatie is? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van wasdroogcombinaties en alle andere producten die we testen.
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