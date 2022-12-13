Voordelen

Minder ruimte nodig

Een wasdroogcombinatie neemt minder plaats in dan een losse wasmachine én een losse droger. Een wasdroogcombinatie ziet er qua grootte en uiterlijk het meest uit als een wasmachine. De breedte is altijd 60 cm, de hoogte rond de 85 cm. De diepte hangt af van het maximale vulgewicht.

Goedkoper

Een wasdroogcombinatie is vaak goedkoper dan een losse wasmachine en droger van hetzelfde merk. Je koopt een wasdroogcombinatie vanaf €550, maar er zijn ook modellen van bijna €2000.

Wast goed schoon

Wasdroogcombinaties wassen bijna net zo goed als losse wasmachines. Gemiddeld scoren ze iets lager, maar er zijn genoeg goede modellen. Het water- en energieverbruik per wasbeurt is vergelijkbaar met dat van een losse wasmachine.

Gemak

Met het gecombineerde was- en droogprogramma hoef je de was niet uit de wasmachine te halen en in de droger te stoppen. Mits je net zoveel kilo wasgoed wast als je wilt drogen. Je hoeft ook geen condensbak of pluizenfilter te legen. De wasdroogcombinatie voert het condenswater en pluis automatisch af via de waterafvoer.