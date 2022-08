Een wasprogramma duurt met een wasdroogcombinatie ongeveer net zo lang als met een wasmachine. Maar het drogen duurt bij een wasdroogcombinatie wel een stuk langer dan met een gewone droger.

Een wasdroger droogt de was in zo’n 2 uur, een wasdroogcombinatie doet daar bijna twee keer zo lang over. Het gecombineerde was- en droogprogramma is handig omdat je geen omkijken naar hebt, maar de machine is wel lang mee bezig.

Een katoenwas wassen en drogen kost afhankelijk van de machine tussen de 5 en 9,5 uur. Een synthetische was duurt tussen de 3,5 en 7 uur. Gelukkig is het meestal wel mogelijk om de start- of eindtijd van het programma in te stellen.

Vergelijk zelf:

In onze vergelijker vind je in de specificaties bij elke wasdroogcombinaties hoe lang het gecombineerde was- en droogprogramma duurt.