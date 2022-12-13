Kies je een wasdroogcombinatie of losse apparaten? En waar moet je op letten als je een wasdroogcombinatie wilt kopen? Met onze tips ben je goed voorbereid.
Expert wasdroogcombinaties
Minder ruimte nodig
Een wasdroogcombinatie neemt minder plaats in dan een losse wasmachine én een losse droger. Een wasdroogcombinatie ziet er qua grootte en uiterlijk het meest uit als een wasmachine. De breedte is altijd 60 cm, de hoogte rond de 85 cm. De diepte hangt af van het maximale vulgewicht.
Goedkoper
Een wasdroogcombinatie is vaak goedkoper dan een losse wasmachine en droger van hetzelfde merk. Je koopt een wasdroogcombinatie vanaf €550, maar er zijn ook modellen van bijna €2000.
Wast goed schoon
Wasdroogcombinaties wassen bijna net zo goed als losse wasmachines. Gemiddeld scoren ze iets lager, maar er zijn genoeg goede modellen. Het water- en energieverbruik per wasbeurt is vergelijkbaar met dat van een losse wasmachine.
Gemak
Met het gecombineerde was- en droogprogramma hoef je de was niet uit de wasmachine te halen en in de droger te stoppen. Mits je net zoveel kilo wasgoed wast als je wilt drogen. Je hoeft ook geen condensbak of pluizenfilter te legen. De wasdroogcombinatie voert het condenswater en pluis automatisch af via de waterafvoer.
Drogen kost veel energie
Vergeleken met een warmtepompdroger verbruikt een wasdroogcombinatie ongeveer 2,5 keer zoveel energie. Het energieverbruik van de droogbeurt is vergelijkbaar met een condensdroger.
Droogprogramma's duren erg lang
Een wasdroogcombinatie doet er langer over om te drogen dan een warmtepompdroger. Gemiddeld een uur langer. Vooral het gecombineerde was- en droogprogramma voor katoen kost veel tijd. Dat duurt gemiddeld bijna 7 uur, zo’n 40 minuten langer dan bij losse apparaten.
Gekreukt wasgoed
De trommel van een wasdroogcombinatie is een stuk kleiner dan van een gewone wasdroger. Daardoor heeft het wasgoed minder ruimte tijdens het drogen. Dit zorgt voor meer kreukels.
Drogen kost ook water
Een wasdroogcombinatie gebruikt tijdens het drogen ongeveer 36 liter extra water om de condensor te koelen of schoon te spoelen. Een gewone wasdroger verbruikt geen water. Wasdroogcombinaties met een warmtepomp gebruiken vrijwel geen extra water.
Maximale vulgewicht is voor wassen
De meeste wasdroogcombinatie hebben een maximaal vulgewicht van 8 of 9 kg. Dit is vergelijkbaar met gewone wasmachines. Maar let op: dit is de hoeveelheid katoenwas die je kunt wássen.
Minder wasgoed drogen
In de kleine trommel van een wasdroogcombinatie kun je minder wasgoed drogen. Het vulgewicht voor drogen is zo'n 50% tot 75% van het maximale vulgewicht. Dat is een stuk minder dan in een gewone wasdroger.
Wil je na het wassen ook drogen, dan heb je dus twee keuzes:
Net als bij gewone wasmachines vul je de trommel ongeveer voor de helft als je synthetische was wilt wassen.
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Wasdroogcombinaties met een maximaal vulgewicht van: 8 kg, 9 kg of 10 kg.
Drogen duurt lang
Een wasprogramma met een wasdroogcombinatie duurt ongeveer even lang als met een gewone wasmachine. Maar het drogen kost meer tijd. Een gewone droger doet er zo’n 2,5 uur over, terwijl een wasdroogcombinatie daar ruim een uur langer over doet
Non-stop programma soms wel 11 uur!
Het gecombineerde was- en droogprogramma is handig, maar de machine doet er wel heel lang over. Een katoenwas wassen en drogen kost afhankelijk van de machine tussen de 5 en 11 uur. Een synthetische was duurt tussen de 3,5 en 7 uur. Gelukkig is het met vrijwel elke machine mogelijk om de starttijd uit te stellen om zo de wasbeurt op een later moment te plannen.
Snelle programma's
Wasdroogcombi's hebben vaak een snelprogramma, waarmee de was sneller klaar is. Maar de was wordt met deze programma's niet goed schoon. Ook drogen ze slecht óf ze gebruiken veel energie voor het drogen.
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De duur van het gecombineerde was- en droogprogramma in de specificaties binnen onze vergelijker.
Vrijwel alle wasdroogcombinaties maken gebruik van een condensdroger. Die condenseert het vocht uit je kleding en voert het af via het riool.
Ze zijn een stuk goedkoper in aanschaf dan wasdroogcombinaties met een warmtepompdroger, maar ze verbruiken veel meer energie om te drogen.
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Wasdroogcombinaties met een condensdroger
Warmtepompdrogers zijn speciale condensdrogers. Door hergebruik van warmte verbruiken ze tot wel 60% minder stroom dan gewone condensdrogers. Ze drogen op een lagere temperatuur en doen er daarom langer over.
Er zijn nog weinig merken die wasdroogcombinaties met warmtepomp in het assortiment hebben. De modellen die er zijn, zijn vaak een stuk duurder.
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Wasdroogcombinaties met een warmtepompdroger
Wasdroogcombinaties zijn te koop vanaf ongeveer €550 tot €2000. Ze worden gemaakt door merken die ook wasmachines en drogers aanbieden. De grootste merken zijn AEG, Bosch, LG en Samsung.
Duurdere wasdroogcombinaties hebben vaak meer programma's en opties. Ook zijn wasdroogcombinaties met een warmtepompdroger een stuk duurder dan modellen met een condensdroger.
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