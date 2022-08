Hoe werkt een wasdroogcombinatie?

Een wasdroogcombinatie is een machine die het wasgoed kan wassen én drogen. Je kunt er een apart wasprogramma en droogprogramma mee draaien. Maar je kunt de programma’s ook combineren in één wasdroogprogramma, vaak het non-stop programma genoemd. Je was komt dan gewassen én gedroogd uit de machine.

Ze wassen en drogen gemiddeld iets minder goed dan een wasmachine of wasdroger. Toch is het verschil niet enorm. Er zijn wasdroogcombinaties die de was prima schoon en droog krijgen.

Minder wasgoed drogen dan wassen

Houd er rekening mee dat je mínder wasgoed kunt drogen dan je kunt wassen. Het vulgewicht voor drogen is slechts 50% tot 75% van het maximale vulgewicht. Dat betekent dat je na het wassen en voor het drogen wasgoed uit de machine moet halen. Of dat je minder wasgoed in de trommel stopt.

Dat is minder gunstig voor het energieverbruik en waarschijnlijk wordt de was minder goed schoon. Lees meer over de grootte van een wasmachine of capaciteit van een wasdroger.

Aparte machines of wasdroogcombinatie?

Een wasdroogcombinatie klinkt ideaal, maar er zitten absoluut nadelen aan. Heb je ruimtegebrek? En is machinaal drogen een voorwaarde? Dan is een wasdroogcombinatie het overwegen waard.

De allerbeste wasdroogcombinaties zijn duurder dan alleen een wasmachine. Maar, soms wel voordeliger dan een aparte wasmachine én wasdroger van hetzelfde merk.

Voordelen van een wasdroogcombinatie

Nadelen van een wasdroogcombinatie