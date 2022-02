Rookmelders vanaf 1 juli in elk huis verplicht

Checklist rookmelders

De exacte hoeveelheid rookmelders die je moet plaatsen, hangt af van je woning. Zie voor meer informatie de online checklist van de brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Bekijk ook:

Nog altijd geen gevolgen

Of inboedel- en opstalverzekeraars de eis voor voldoende rookmelders opnemen in hun polisvoorwaarden is nog onduidelijk. Bij Centraal Beheer en FBTO heeft het wel of niet hebben van een rookmelder nog altijd geen gevolgen voor de dekking. 'Als er toch iets verandert in de voorwaarden, dan laten we onze klanten dat uiteraard ruim van tevoren weten'. Dit zegt woordvoerder Jennifer ten Have van moederbedrijf Achmea.

