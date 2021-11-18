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Rookmelders vanaf 1 juli in elk huis verplicht

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Hangt nog niet op elke verdieping van je huis een rookmelder? Installeer die dan in elk geval vóór 1 juli 2022. Voor nieuwbouwwoningen is een rookmelder op iedere verdieping al sinds 2003 verplicht. Maar dit gaat binnenkort ook gelden voor alle bestaande woningen.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenBijgewerkt op:25 augustus 2022

rookmelder-plaatsen

Update 25 augustus 2022

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor zogenoemde 'babbeltrucs' van criminelen. Die komen aan de deur om, zogenaamd namens de verzekeraar, te controleren of de woning is voorzien van rookmelders. Eenmaal binnen hebben de criminelen het dan vaak voorzien op de waardevolle spullen. Het Verbond zegt nooit dit soort inspecties voor te schrijven of uit te voeren.

Checklist rookmelders

De exacte hoeveelheid rookmelders die je moet plaatsen, hangt af van je woning. Zie voor meer informatie de online checklist van de brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Bekijk ook:

Nog geen gevolgen

Bij inboedel- en opstalverzekeringen heeft het nog geen gevolgen als je geen rookmelders hebt. Dat laat bijvoorbeeld verzekeraar Aon weten. Ook bij Achmea (Centraal Beheer, FBTO, Interpolis) heeft het wel of niet hebben van een rookmelder nog geen gevolgen voor de dekking. 'Als er toch iets verandert in de voorwaarden, dan laten we onze klanten dat uiteraard ruim van tevoren weten'. Dit zegt woordvoerder Jennifer ten Have van Achmea.

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