Vuurwerkschade: wat dekt je verzekering?

Vuurwerk afsteken

Er geldt nog geen algemeen vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. De vuurwerkregels zijn daarmee weer van kracht. Steeds meer gemeenten kondigen een verbod op het afsteken van vuurwerk aan. In die gemeenten mag je alleen fop- en schertsvuurwerk afsteken, zoals sterretjes en knalerwten.

Vuurwerkschade

De vuurwerkschade aan particuliere woningen en auto's tijdens de jaarwisseling loopt jaarlijks in de miljoenen. Rond de jaarwisseling 2025/2026 kwam de schade uit op zeker €9 miljoen, minder dan de €15,5 miljoen een jaar eerder. Niet alleen door vuurwerk, maar ook vandalisme (zoals aangestoken autobranden) of ongelukjes thuis.

Schade en je verzekering

Bij welke verzekering kun je aankloppen als je toch te maken krijgt met schade door vuurwerk of vandalisme? We zetten de opties op een rij.

Voorkom vuurwerkschade

Zet afvalcontainers binnen of doe ze op slot.

Plak de brievenbus dicht.

Leg blusmateriaal klaar, zoals blusdekens en een brandblusser.

Zet de auto binnen of op een afgesloten terrein.

Was de auto voor oud en nieuw en breng een waxlaag aan. Hierdoor trekken kruitresten minder snel in de lak.

Zorg voor een vuurwerkbril, zeker voor kinderen.

Meld schade zo snel mogelijk bij je verzekeraar of tussenpersoon. Maak ook foto's van de schade en stuur die mee.

Doe aangifte bij de politie bij vandalisme.

Andere schade tijdens feestdagen