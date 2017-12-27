Vuurwerkschade: wat dekt je verzekering?

Annet van den Berg Expert autoverzekeringenBijgewerkt op:7 mei 2026
Er geldt nog geen algemeen vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. De vuurwerkregels zijn daarmee weer van kracht. Steeds meer gemeenten kondigen een verbod op het afsteken van vuurwerk aan. In die gemeenten mag je alleen fop- en schertsvuurwerk afsteken, zoals sterretjes en knalerwten.
De vuurwerkschade aan particuliere woningen en auto's tijdens de jaarwisseling loopt jaarlijks in de miljoenen. Rond de jaarwisseling 2025/2026 kwam de schade uit op zeker €9 miljoen, minder dan de €15,5 miljoen een jaar eerder. Niet alleen door vuurwerk, maar ook vandalisme (zoals aangestoken autobranden) of ongelukjes thuis.
Bij welke verzekering kun je aankloppen als je toch te maken krijgt met schade door vuurwerk of vandalisme? We zetten de opties op een rij.