Vuurwerkschade: wat dekt je verzekering?

De schade aan particuliere woningen en auto's door vuurwerk was tijdens de jaarwisseling 2018/2019 naar schatting 15 tot 20 miljoen euro.

Woning en spullen

De opstalverzekering dekt schade aan de woning als gevolg van brand en ontploffing, maar ook bijvoorbeeld smelt- en schroeischade door vuurwerk. Schade aan spullen is verzekerd op de inboedelverzekering. Een gaatje in je jas door vuurwerk valt hier ook onder.

Autoschade

Bij een volledig casco (allrisk) of beperkt casco autoverzekering is brandschade door vuurwerk gedekt. Claim je autoschade door moedwillig aangestoken brand (vandalisme), dan kan dit gevolgen hebben voor je premiekorting en schadevrije jaren.Dit verschilt per autoverzekering. Met alleen een WA-autoverzekering komt de schade voor eigen rekening.

Andere schade door (vuurwerk)vandalisme, zoals een vuurpijl in de uitlaat, kun je alleen claimen met een allriskpolis. Dit gaat altijd ten koste van je schadevrije jaren en no-claimkorting.

‘Eigen schuld’ schade

Veroorzaak je zelf schade bij het afsteken van vuurwerk, dan kun je een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Ook opzettelijke schade door kinderen tot 14 jaar is daarop gedekt. De zorgverzekering vergoedt, met uitzondering van het eigen risico, alle medisch noodzakelijke zorg. Bij blijvend letsel, invaliditeit of overlijden keert een ongevallenverzekering een vast bedrag uit. Dit kan sterk verschillen per verzekeraar.

Vuurwerkschade voorkomen

Zet afvalcontainers binnen of doe ze op slot.

Plak de brievenbus dicht.

Leg blusmateriaal klaar, zoals blusdekens en een brandblusser.

Zet de auto binnen of op een afgesloten terrein.

Zorg voor een vuurwerkbril, zeker voor kinderen (bijvoorbeeld gratis af te halen bij opticien Pearle).

Meld schade zo snel mogelijk bij de verzekeraar of eventuele tussenpersoon. Doe aangifte bij de politie bij vandalisme.

