Goedkoop je elektrische auto laden

Laadpalen

Je ziet ze steeds vaker: laadpalen met daarboven een bord waarop staat ’alleen voor opladen elektrische voertuigen’. In juni 2023 waren er bijna 140.000 openbare laadpunten in Nederland. In januari waren dit er nog 120.000, dus in 6 maanden tijd is het aantal gegroeid met 20.000.

Laadpas of QR-code

Om op straat op te laden heb je op wat uitzonderingen na een pasje (of app) nodig. Er zijn honderden aanbieders van laadpassen met elk hun eigen voorwaarden en een wirwar aan tarieven. Als je geen laadpas hebt, dan moet je op de paal een QR-code van de gemeente scannen en een app downloaden. De prijsverschillen zijn dan enorm.

Maar ook als je een laadpas hebt met een variabel tarief kunnen de verschillen groot zijn. Kort gezegd kies je als je bij een dure openbare laadpaal staat het beste voor een laadpas met laag vast tarief.

Weinig concurrentie

De gemeente bouwt het openbare netwerk van laadpalen en gunt de plekken aan een bepaalde aanbieder. De meeste steden of dorpen hebben palen van 2 of meer grote aanbieders. Maar in tientallen steden kun je niet kiezen en is er maar 1 aanbieder. Die heeft dan dus een regelrechte monopoliepositie.

Verschil tussen grote en kleine steden

Zo vind je bijvoorbeeld in de grote steden Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer op een paar palen na alleen Equans/Engie-palen. Daar lijkt het door de gemiddeld lagere prijs per kilowattuur (kWh) nu nog geen probleem. Maar in Alkmaar, Haarlem en Almere is het gebrek aan concurrentie al wel een probleem. Daar staan bijna alleen maar dure laadpalen van TotalEnergies met een hoog tarief van €0,62 per kWh. Ook in veel kleinere steden zoals Bussum, Enkhuizen, Hoorn en IJmuiden heb je pech en staan er alleen maar dure TotalEnergies-palen.

Voor een gezond concurrerende markt heb je minimaal 3 aanbieders nodig en daar ontbreekt het nogal eens aan. Gemeenten moeten scherper aanbesteden.

Grote prijsverschillen

Gemiddelde prijzen bij openbare laadpalen (2023):

Steden Prijs per kWh Amsterdam €0,33 Den Haag €0,33 Nijmegen €0,33 Apeldoorn €0,35 Rotterdam €0,35 Enschede €0,36 Zwolle €0,37 Arnhem €0,38 Zoetermeer €0,38 Maastricht €0,42 Utrecht €0,45 Assen €0,45 Den Bosch €0,48 Groningen €0,49 Breda €0,50 Leeuwarden €0,53 Eindhoven €0,54 Tilburg €0,54 Amersfoort €0,55 Dordrecht €0,56 Leiden €0,56 Middelburg €0,56 Alkmaar €0,60 Almere €0,61 Haarlem €0,61

Gepeild in juli 2023

De kWh-prijzen zijn het gemiddelde van een stad. Binnen een stad kunnen de tarieven verschillen en soms zelfs in dezelfde straat. Zo kan het gebeuren dat je in Amsterdam ergens €0,30 per kWh betaalt en een stukje verderop €0,39. Op een laadsessie van 50 kWh komt dat neer op €4,50 verschil. Het grootste verschil vonden wij binnen een afstand van 200 meter in dezelfde straat, met €0,28 cent per kWh en €14 voor een volle accu.

Zichtbaarheid tarieven laadpalen

Op een sticker of QR-code op de paal moet je de prijs van de aanbieder kunnen zien voordat je gaat opladen. Wij gingen de straat op en verspreid over 10 steden in Nederland checkten wij 170 palen.

Niet altijd transparant

In onder andere Den Haag, Delft en Hellevoetsluis gaat het op enkele gevallen na goed. De tarieven zijn daar op de paal en/of zijn via een QR-code direct zichtbaar.

In Amsterdam, Utrecht en Hoofddorp gaat het vaak nog niet goed. Op geen enkele paal stond het tarief. En vaak moesten wij volgens de handleiding op de paal een QR-code scannen om de tarieven te bekijken. Nogal eens kwamen wij dan niet bij een tarief uit, maar bijvoorbeeld op linkjes naar apps met slechte reviews. Soms moesten wij ons registeren om tarieven te kunnen zien. Dat is omslachtig en bepaald niet transparant. Als we inlogden ontbrak nog altijd bij 4% van de gecheckte palen de tariefinformatie.

Andere opvallende cijfers uit het onderzoek (2023)