Voorbeeld leningsovereenkomst voor familie en vrienden

Leen je geld aan je kind, ouder of een vriend? Met ons voorbeeld van een leningsovereenkomst leg je alles duidelijk vast. Lees hoe je de juiste rente afspreekt. Zo voorkom je problemen met de Belastingdienst. 
Ellen

Ellen Kloor   Expert hypothekenBijgewerkt op:10 september 2025

Onderhandse lening

Leningsovereenkomst voor familie en vrienden

Een lening tussen familie of vrienden heet een onderhandse lening. In onze leenovereenkomst leg je afspraken vast over het geleende bedrag, de rente en de looptijd. Maar ook of er extra afgelost mag worden of wat er gebeurt bij overlijden. Het is belangrijk om deze afspraken op papier te zetten. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

Je kunt de overeenkomst gebruiken als je geld wilt uitlenen voor bijvoorbeeld een studie of een auto. Je spreekt een vast maandbedrag af voor rente en aflossing.

Voorbeeld leenovereenkomst onderhandse lening

