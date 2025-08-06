Leningsovereenkomst voor familie en vrienden

Een lening tussen familie of vrienden heet een onderhandse lening. In onze leenovereenkomst leg je afspraken vast over het geleende bedrag, de rente en de looptijd. Maar ook of er extra afgelost mag worden of wat er gebeurt bij overlijden. Het is belangrijk om deze afspraken op papier te zetten. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

Je kunt de overeenkomst gebruiken als je geld wilt uitlenen voor bijvoorbeeld een studie of een auto. Je spreekt een vast maandbedrag af voor rente en aflossing.