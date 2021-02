Slimme checklists bij aankoop huis

Nieuws|Huizenkopers hebben veel om over na te denken. Deze 3 handige checklists helpen je op weg bij bezichtigen, bij bieden op een huis of appartement en ná de aankoop.

Checklist huis bezichtigen

Ben je op zoek naar een huis of appartement? Onze tips voor een succesvolle zoektocht helpen je verder. Haal het maximale uit de bezichtiging van een woning met onze gratis checklist 'Huis bezichtigen'.

Checklist bieden op een huis

Heb je je droomhuis gevonden? Bepaal dan een slim openingsbod op een huis of appartement. Gebruik hiervoor onze gratis checklist 'Bieden op een huis'. Ontdek welke voorwaarden bij je bod verstandig en slim zijn.

In de checklist vind je ook een voorbeeldbrief voor je bod. De brief kun je downloaden en invullen.

Checklist huis gekocht en hoe nu verder?

Ben je al verder, is je bod geaccepteerd en is de koopovereenkomst getekend? Naast de hypotheek is er veel te regelen. Je vergeet niets met de gratis checklist 'Huis gekocht en hoe nu verder?'