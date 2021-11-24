Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij deze hypotheekvorm betaal je alleen rente. Uiterlijk op de einddatum van de hypotheek los je de schuld af. Eerder aflossen mag ook. Meestal mag je 10 tot 20% boetevrij per jaar aflossen. Vaak los je de hypotheek helemaal af doordat je de woning verkoopt.

Maximaal 50% aflossingsvrij

Bij de meeste hypotheekaanbieders kun je een aflossingsvrije hypotheek afsluiten tot maximaal 50% van de marktwaarde van je woning. Wil je meer lenen, dan moet je een aflossingsvrije hypotheek combineren met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Misschien willen je ouders je financieel helpen. Ze kunnen je dan geld lenen voor de aankoop van een woning. Dat heet een familiehypotheek. Samen met je ouders bepaal je of het een lening met of zonder aflossing wordt. Een aflossingsvrije familiehypotheek mag ook meer zijn dan 50% van de woningwaarde.

Krijg je een familiehypotheek en wil je daarnaast een hypotheek afsluiten bij een commerciële geldverstrekker? Houd er rekening mee dat de hypotheekaanbieder de aflossingsvrije familiehypotheek wél meetelt bij de berekening van je maximale hypotheek.

Lage maandlasten

Het grootste voordeel van de aflossingsvrije hypotheek is de lagere maandlast. Je betaalt geen aflossing. Hierdoor zijn je maandlasten lager. Maar die maandelijkse rentebetaling wordt niet niet lager zolang je niet aflost. Het rentebedrag wordt wél lager bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Overweeg je een deel van de financiering aflossingsvrij te lenen? Bij veel hypotheekaanbieders is de rente van een aflossingsvrije hypotheek hoger dan van een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Meestal is dat 0,2% tot 1%.

Willen je ouders je geld lenen en leen je een deel bij een commerciële geldverstrekker? En wil je een deel aflossingsvrij lenen? Overleg dan met je ouders of je een aflossingsvrije familiehypotheek kunt krijgen. Als je bij je ouders geen hogere rente voor aflossingsvrij hoeft te betalen, scheelt dat in de maandlasten.

Geen hypotheekrenteaftrek

Als je een hypotheek afsluit voor aankoop of onderhoud van je eigen woning, kan de rente aftrekbaar zijn. Maar de rente van een nieuwe hypotheek is alleen aftrekbaar van je bruto jaarinkomen als de hypotheek in maximaal 30 jaar helemaal aflost. Dat kan via een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. De hypotheekrente van een aflossingsvrije hypotheek is niet aftrekbaar.

Je kunt een aflossingsvrije hypotheek combineren met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Over het deel waarop je verplicht aflost, mag je de rente gewoon aftrekken.

Een aflossingsvrije hypotheek mag je in mindering brengen op je vermogen in box 3. Hierdoor betaal je mogelijk minder belasting over je vermogen. Deze belasting heet vermogensrendementsheffing. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer belasting je betaalt in box 3. Heb je veel vermogen, dan is een hypotheek in box 3 vaak financieel voordeliger.

Je betaalt advies- en afsluitkosten als je een hypotheek afsluit. Sluit je bijvoorbeeld voor 90% van de schuld een annuïteitenhypotheek af en voor 10% een aflossingsvrij deel? Dan is maar 90% van de kosten aftrekbaar van je bruto jaarinkomen.

Geen NHG bij aflossingsvrij

Let op: als starter kun je geen hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten als je een deel van de hypotheek aflossingsvrij wilt lenen.

Met NHG beperk je de financiële risico’s van een koopwoning. Daarnaast krijg je bij de meeste hypotheekverstrekkers korting op de hypotheekrente als je een hypotheek met NHG afsluit. Deze voordelen loop je mis als je kiest voor een aflossingsvrije hypotheek.

Risico op de einddatum

Een hypotheek heeft standaard een looptijd van 30 jaar. Op de einddatum moet je de aflossingsvrije hypotheek aflossen. Wil of kun je dat niet? Dan kun je een nieuwe hypotheek aanvragen. Of vragen aan de hypotheekverstrekker of je de looptijd van de bestaande hypotheek kunt verlengen. Zo'n aanvraag krijgt alleen goedkeuring als de schuld past bij de waarde van de woning en je inkomen op dat moment. Dat kan vervelend uitpakken op het moment dat je inkomen lager is dan bij het afsluiten. Bijvoorbeeld omdat je met pensioen gaat. Maar voor wie de maandlasten kan dragen, is een aflossingsvrije hypotheek geen probleem.